عمل الممبارة بالخلطة الجبارة، يعتبر طبق الممبار إحدى الأطباق التي اشتهرت في مصر بشكل خاص، فهو ما إلا حشو أمعاء الخروف أو الأبقار بالأزر والخضار، كما أن هذا الطبق يتميز بعلو قيمته الغذائية وأيضا سعراته الحرارية أيضا، لذلك ينصح بعدم الإكثار منه للأصحاب المرض السكري ومن يهدفون إلى خسارة الوزن. عمل الممبارة بالخلطة الجبارة بطريقة سهلة وسريعه ومن غير مجهود عمل الممبارة بالخلطة الجبارة بطريقة سهلة وسريعه ومن غير مجهود مكونات الممبار المصري ورقتين من الغار.

نصف ملعقة كبيرة من ألشطه المجروشة.

كيلو من الطماطم المهروسة بشكل جيد.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

حبة لومي.

كوب من البقدونس مفروم بشكل جيد.

كيلو من الأرز النظيف والمنقوع.

ثمرة من الفلفل الحار مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

كوب من الشبت الأخضر.

فلفل رومي مهروس جيدا.

كيلو من الممبار المنظف بشكل جيد.

راس ثوم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كيلو إلا ربع من البصل المفروم.

مقدار كبير من الزيت وذلك للقلي.

عود من الكرفس. طريقة تحضير الممبار المصري طريقة تحضير الممبار المصري ابدئي في غسل الممبار جيدا بواسطة الماء ثم كرري العملية باستخدام الطحين والملح الأبيض، واتركيه داخل إناء يحتوي على الخل لمدة لا تقل عن ساعتين وذلك حتى يصبح لونه ابيض.

اخلطي كافة مكونات الحشو معا وقلبيها جيدا.

قصي جميع حبات الممبار بنفس الطول ثم ابدئي في حشوها.

بعد الانتهاء من حبات الممبار ضعيها داخل طبق واتركيها جانبا.

في وعاء عميق ضعي كمية من الماء بالإضافة إلى البصل والكرفس والثوم وحبة الطماطم وورق الغار.

ارفعي الأناء على النار وعند غليانه ضعي به الممبار واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

سخني مقلاة ممتلئة بالزيت وضعي بها الممبار إلى أن يأخذ اللون الذهبي.

ضعي الممبار في طبق التقديم بعد الانتهاء من الكمية المطلوبة. الوسوم

عمل الممبارة بالخلطة الجبارة، يعتبر طبق الممبار إحدى الأطباق التي اشتهرت في مصر بشكل خاص، فهو ما إلا حشو أمعاء الخروف أو الأبقار بالأزر والخضار، كما أن هذا الطبق يتميز بعلو قيمته الغذائية وأيضا سعراته الحرارية أيضا، لذلك ينصح بعدم الإكثار منه للأصحاب المرض السكري ومن يهدفون إلى خسارة الوزن. عمل الممبارة بالخلطة الجبارة بطريقة سهلة وسريعه ومن غير مجهود عمل الممبارة بالخلطة الجبارة بطريقة سهلة وسريعه ومن غير مجهود مكونات الممبار المصري ورقتين من الغار.

نصف ملعقة كبيرة من ألشطه المجروشة.

كيلو من الطماطم المهروسة بشكل جيد.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

حبة لومي.

كوب من البقدونس مفروم بشكل جيد.

كيلو من الأرز النظيف والمنقوع.

ثمرة من الفلفل الحار مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

كوب من الشبت الأخضر.

فلفل رومي مهروس جيدا.

كيلو من الممبار المنظف بشكل جيد.

راس ثوم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كيلو إلا ربع من البصل المفروم.

مقدار كبير من الزيت وذلك للقلي.

عود من الكرفس. طريقة تحضير الممبار المصري طريقة تحضير الممبار المصري ابدئي في غسل الممبار جيدا بواسطة الماء ثم كرري العملية باستخدام الطحين والملح الأبيض، واتركيه داخل إناء يحتوي على الخل لمدة لا تقل عن ساعتين وذلك حتى يصبح لونه ابيض.

اخلطي كافة مكونات الحشو معا وقلبيها جيدا.

قصي جميع حبات الممبار بنفس الطول ثم ابدئي في حشوها.

بعد الانتهاء من حبات الممبار ضعيها داخل طبق واتركيها جانبا.

في وعاء عميق ضعي كمية من الماء بالإضافة إلى البصل والكرفس والثوم وحبة الطماطم وورق الغار.

ارفعي الأناء على النار وعند غليانه ضعي به الممبار واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

سخني مقلاة ممتلئة بالزيت وضعي بها الممبار إلى أن يأخذ اللون الذهبي.

ضعي الممبار في طبق التقديم بعد الانتهاء من الكمية المطلوبة.

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