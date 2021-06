كريم كوري تبييض سنو وايت في أسبوع سحر روتين المرأة كورية ببشرتها

كريم الكوري أفضل كريمات تفتيح وإزالة تصبغات البشرة، الكوريات يتميزن بوجه مشرق أبيض فاتح لا يوجد به أي شوائب كما يحدث لبشرة أي سيدة وتتعجب سيدات والفتيات من جمال بشرة المرأة الكورية وما المنتجات التي تقوم باستخدامها لكي تحصل على بشرة نقية خالية من عيوب مثل كوريات، السر في ذلك أن مرآة كورية تعتمد على روتين معين للبشرة مكون من منتجات طبيعية تساعد على محافظة على جمال الوجه، وسر آخر بأن نظام غذائي اللاتي يتبعن أكثره من الأسماك ومأكولات بحرية الغنية بحمض اوميجا 3، والذي يعزز من جمال البشرة ونقاءها ، كما أنه يحمي وجه من أثار شيخوخة بشكل كبير، كما أن الجنسنج طبيعي متوفر في مشروبات متعددة أهمها الشاي الأخضر يمنحهن شباب وحيوية دائمة، كما أن لكل فتاة وسيدة روتين يومي للاهتمام والعناية بالبشرة، فلابد لها من تنظيف بشرتها بخطوات يومية واستعمال ماسكات وكريمات كورية تستعيد بها نقاء بشرتها وتجدد من مظهر الحيوي للوجه،

كريم كوري تبييض سنو وايت في أسبوع

تستخدم الكوريات لحل مشكلة جفاف بشرة وتصبغات بسبب حرارة الشمس وإزالة بقع داكنة وخطوط رفيعة، سيروم مثالي يحل كل تلك مشكلات باستعماله اليومي، حيث أن كريم ترطيب لا يستطيع حل كل تلك مشكلات فلابد من اللجوء لنوع من أنواع سيروم كوري التي تهتم بترطيب بشرة وإزالة خطوط رفيعة، وأفضل سيروم كوري يمكن استخدامه هو Sweet Chef Kale + Vitamin B Serum Shot، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين B، وبه أيضا جل صبار طبيعي.

ترطيب بشرة بروتين مرآة كورية

بعد استعمال تونر يفضل استعمال كريم مرطب فهو من خطوات الهامة للبشرة الجافة وظهور حبوب بها، فلابد من وضع طبقة رقيقة من مرطب للحصول على وجه ناعم طوال اليوم خاصة مع جفاف فصل الصيف، من أفضل كريمات كورية التي يستخدم بكثرة هو Mizon black all in one snail repair cream، فهو كريم خفيف على البشرة تمتصه سريعا، ويناسب كل أنواع البشرة ويجعلها رطبه دائما.

روتين مسائي للمرأة الكورية

بعد انتهاء يوم طويل من عمل وتعرض للعوامل الخارجية، يجب العناية بالبشرة خلال ساعات الليل الأخيرة بروتين ليلي مختلف، بإزالة مكياج بسيرم زيتي، ثم يليه استعمال سيروم مائي لتنظيف الوجه، وترطيبه بكريم مرطب جيد، تكون بشرتك بعد ذلك نضرة في صباح.