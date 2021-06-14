طريقة عمل برجر اللحم في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل الجاهزة

البرجر يعد من أكثر الأكلات السريعة المحببة لدى الأطفال والكبار، لأنه يتميز بمذاقه المميز والرائع ورائحته الشهية والجذابة، التي تجعل الجميع يقبلون على تناوله بشكل كبير، ولكن بعض الأمهات تريد تحضيره في المنزل حرصا على سلامة أطفالها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في البيت. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات: 500 جرام من اللحم البقري.

2 بصلة صغيرة الحجم.

أربع فصوص من الثوم.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق.

كأس كبير من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة التحضير قومي بفرم مقدار اللحمة مرة تلو الأخرى حتى تصبح ناعمة.

ضعي مقدار البصل بعد تقطيعه إلى مكعبات فوق خليط اللحم المفروم، ثم افرميهم مرة أخرى.

ضيفي الفلفل الأسود، والدقيق، والملح، والبقسماط، والبيض إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس.

اسكبي خليط اللحم في كيس نايلون، ثم ضعيه داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة أربع ساعات، حتى يتماسك قليلا.

قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر متشابهة الشكل، ثم ضعيها فوق بعضها، ولكن ضعي ورق نايلون بين كل دائرة لحم.

ضعي دوائر البرجر داخل الثلاجة لمدة نصف يوم. طريقة أخرى لعمل البرجر بالمنزل طريقة التحضيرطريقة أخرى لعمل البرجر بالمنزل المكونات: 500 جرام من اللحم المفروم الناعم.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الغير خشن.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط يشبه العجينة، ثم ضعي الخليط داخل الثلاجة لمدة 180 دقيقة.

قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة دوائر متساوية الحجم.

ضعي البرجر في صينية مدهونة بقليل من زيت الذرة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

البرجر يعد من أكثر الأكلات السريعة المحببة لدى الأطفال والكبار، لأنه يتميز بمذاقه المميز والرائع ورائحته الشهية والجذابة، التي تجعل الجميع يقبلون على تناوله بشكل كبير، ولكن بعض الأمهات تريد تحضيره في المنزل حرصا على سلامة أطفالها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر في البيت. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات: 500 جرام من اللحم البقري.

2 بصلة صغيرة الحجم.

أربع فصوص من الثوم.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق.

كأس كبير من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة التحضير قومي بفرم مقدار اللحمة مرة تلو الأخرى حتى تصبح ناعمة.

ضعي مقدار البصل بعد تقطيعه إلى مكعبات فوق خليط اللحم المفروم، ثم افرميهم مرة أخرى.

ضيفي الفلفل الأسود، والدقيق، والملح، والبقسماط، والبيض إلى الخليط السابق، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس.

اسكبي خليط اللحم في كيس نايلون، ثم ضعيه داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة أربع ساعات، حتى يتماسك قليلا.

قومي بتشكيل خليط اللحم إلى عدة دوائر متشابهة الشكل، ثم ضعيها فوق بعضها، ولكن ضعي ورق نايلون بين كل دائرة لحم.

ضعي دوائر البرجر داخل الثلاجة لمدة نصف يوم. طريقة أخرى لعمل البرجر بالمنزل طريقة التحضيرطريقة أخرى لعمل البرجر بالمنزل المكونات: 500 جرام من اللحم المفروم الناعم.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الغير خشن.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط يشبه العجينة، ثم ضعي الخليط داخل الثلاجة لمدة 180 دقيقة.

قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة دوائر متساوية الحجم.

ضعي البرجر في صينية مدهونة بقليل من زيت الذرة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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