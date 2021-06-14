أقوى كيراتين طبيعي للشعر وصفة قوية، ماسك الموز لتنعيم الشعر، الشعر الخشن والمجعد من أكثر الأمور التي ترفضها الكثير من النساء فهن دائما يرغبون في الشعر الناعم ذو اللون اللامع، لذا يبحثون دائما عن الوصفات الطبيعية التي تحقق لهم هذا الحلم، نظرًا لتكلفة هذا الأمر إذا تم بصورة كيميائية بالإضافة إلى ثقتهم في فعالية المواد الطبيعية، ولهذا الأمر توصل فريق البحث الخاص إلى كيراتين طبيعي للشعر مفردو وتعد هذه الوصفة من أقوي الوصفات على الإطلاق.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر وصفة قوية

مجال الوصفات الطبيعية أصبح معروف جدًا وهذا قلل من فرص الذهاب الي الصالونات التجميلية، أما عن أشهر الوصفات التي أثبتت فعاليتها في تخلص الشعر من التجعد والتكسير هي وصفات الموز فهي من أشهر المواد الطبيعية التي تعطي الشعر رطوبة ونعومة بصورة فورية.

كيراتين الموز في المنزل

نقدم لكم فيما يلي أشهر وأنجح وصفه على الإطلاق في فرد الشعر فتابعيِ معنا

مكونات وصفة كيراتين الموز في المنزل

3 حبات من الموز.

بيضة متوسطة الحجم.

حبة من حبوب فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

مخمريه الشعر الخاصة يكِ

قومي بهرس مقدار الموز جيدًا حتى يصبح سائلا إلي حد ما.

قومي بخفق البيض جيدًا ثم قومي بإضافة مقدار زيت جوز الهند علية واخلطيهم جيدًا.

خلط البيض مع الموز جيدًا حتى يمتزجا ثم قومي بإضافة مقدار الزيادي وقلبي جيدًا.

إضافة الفيتامين على الخليط واضربيهم ضربه بسيطه في الخلاط حتي نتأكد من نتداخل كافة المكونات.

تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء وإبداء في توزيع الكريم عليه من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الكريم على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ضعي الخميرة الخاصة بك على الشعر للتخلص من رائحة البيض.

كرري هذا الكريم مرة كل إسبوع حتى تودعي الشعر المجعد نهائيا.

طريقة تحضير وصفة كيراتين الموز في المنزل