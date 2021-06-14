بأقل تكلفة حضري ماسكات تنعيم الشعر في البيت بمكونات طبيعية واحصلي عليه مفرود كالحرير

الشعر الخشن يعتبر من أكثر الأمور التي تسبب القلق والإزعاج لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص السيدات، ويسعون دائماً للحصول على شعر ناعم كالحرير بطرق كثيرة ومختلفة، ولكن أغلب هذه الطرق لا تكون صحية على الشعر وتسبب له التلف والتقصف، ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من ماسكات تنعيم الشعر الطبيعية التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نتيجة سريعة من أول مرة. ماسك تنعيم الشعر في البيت ماسك تنعيم الشعر في البيت مكونات الماسك: عدد 2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف كوب من اللبن الزبادي. طريقة تطبيق الماسك: في بولة نقوم بخفق البيض بشكل جيد للحصول عليه متجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الأخرى له، ونقلب بشكل جيد حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الفروة والشعر كله جيداً.

ونغطيه بالقبعة الخاصة بالشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ماسك طبيعي لتنعيم الشعر ماسك طبيعي لتنعيم الشعر مكونات الماسك: كوب واحد من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة الحجم من الأفوكادو المهروس.

قبعة الاستحمام البلاستيكية. طريقة تطبيق الماسك: في بولة نقوم بوضع المكونات كلها مع بعضها.

نخلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على خليط ممتزج.

نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك نغطي الشعر بالقبعة البلاستيكية للاستحمام.

نترك الشعر مغطى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو، بشرط أن يكون الماء بارد أو فاتر.

يجب تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم على أن يكون مرة واحدة في الأسبوع. الوسوم

الشعر الخشن يعتبر من أكثر الأمور التي تسبب القلق والإزعاج لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص السيدات، ويسعون دائماً للحصول على شعر ناعم كالحرير بطرق كثيرة ومختلفة، ولكن أغلب هذه الطرق لا تكون صحية على الشعر وتسبب له التلف والتقصف، ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من ماسكات تنعيم الشعر الطبيعية التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نتيجة سريعة من أول مرة. ماسك تنعيم الشعر في البيت ماسك تنعيم الشعر في البيت مكونات الماسك: عدد 2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف كوب من اللبن الزبادي. طريقة تطبيق الماسك: في بولة نقوم بخفق البيض بشكل جيد للحصول عليه متجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الأخرى له، ونقلب بشكل جيد حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الفروة والشعر كله جيداً.

ونغطيه بالقبعة الخاصة بالشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ماسك طبيعي لتنعيم الشعر ماسك طبيعي لتنعيم الشعر مكونات الماسك: كوب واحد من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة الحجم من الأفوكادو المهروس.

قبعة الاستحمام البلاستيكية. طريقة تطبيق الماسك: في بولة نقوم بوضع المكونات كلها مع بعضها.

نخلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على خليط ممتزج.

نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك نغطي الشعر بالقبعة البلاستيكية للاستحمام.

نترك الشعر مغطى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو، بشرط أن يكون الماء بارد أو فاتر.

يجب تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم على أن يكون مرة واحدة في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة حضري ماسكات تنعيم الشعر في البيت بمكونات طبيعية واحصلي عليه مفرود كالحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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