أسهل وأفضل طريقة لتحضير أقماع الكنافة بالكريمة مثل أشهر محلات الحلويات

يبحث الكثير عن طريقة تحضير أقماع الكنافة بالكريمة فهي تعد من الحلويات الشرقية المفضلة للكثير من الناس ويمكنك تحضيرها في العزومات الرمضانية وجميع المناسبات وهي من الوصفات الفاخرة والسريعة التي يمكنك تحضريها للضيف المفاجئ ويوجد أشكال وأنواع كثيرة للكنافة حيث يمكنك تحضير الكنافة بالقشطة والكنافة بالشكولاتة والكثير من الأنواع المختلفة فالكنافة من الحلويات الشرقية التي توجد في البلاد العربية منذ فترة طويلة وانتشرت وأحبها الجميع وأخذت تتشكل في أشكال وحشوات مختلفة وإليكي أفضل أشكال الكنافة المميزة وهي أقماع الكنافة بالكريمة. أفضل طريقة لتحضير أقماع الكنافة بالكريمة أفضل طريقة لتحضير أقماع الكنافة بالكريمة يمكنك تحضير أفضل طعم لأقماع الكنافة بالكريمة ما عليك سوى اتباع الآتي مقادير أقماع الكنافة بالكريمة 500 جرام من الكنافة.

زيت نباتي للقلي أصابع الكنافة.

شربات وفستق مطحون للتزيين أصابع الكنافة. مقادير أقماع الكنافة بالكريمة يمكنك خلط بودرة الكريمة مع مقدار من اللبن ونضربهم بالمضرب الكهربائي لتحصلي على كريمة الخفق. طريقة تحضير أصابع الكنافة احضري الكنافة وضعي عليها فوطة قطنية نظيفة لكي لا تنشف ويسهل تشكيلها. يجب تجهيز أقماع معدنية للكنافة ووعاء به ماء ووعاء به زيت. ابدئي بأخذ خصلة من الكنافة وادهنيها بالقليل من الزيت ولفها على القمع المعدني حتى يمتلئ القمع وقومي بتبليل الأيد بالقليل من الماء والضغط على الكنافة حتى تتماسك جيدًا. يمكنك تكرار لف عجينة الكنافة بهذه الطريقة إلى أن تصلي للعدد التي ترغبين فيه. ضعي الزيت في المقلاة وضعيه على النار حتي يسخن. يمكنك الآن وضع أقماع الكنافة في الزيت وقلبيها ببطئ حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع. اتركي أقماع الكنافة لتبرد قليلاً ثم قومي بإزالة الأقماع المعدنية ببطئ لكي لا تفسدي شكل الأقماع واتركيها لتبرد تماماً. قومي بملء أقماع الكنافة بالكريمة ورصها في طبق للتقديم ويمكنك تزيين أقماع الكنافة بالكريمة بالشربات والفستق. طريقة تحضير أصابع الكنافة الوسوم

يبحث الكثير عن طريقة تحضير أقماع الكنافة بالكريمة فهي تعد من الحلويات الشرقية المفضلة للكثير من الناس ويمكنك تحضيرها في العزومات الرمضانية وجميع المناسبات وهي من الوصفات الفاخرة والسريعة التي يمكنك تحضريها للضيف المفاجئ ويوجد أشكال وأنواع كثيرة للكنافة حيث يمكنك تحضير الكنافة بالقشطة والكنافة بالشكولاتة والكثير من الأنواع المختلفة فالكنافة من الحلويات الشرقية التي توجد في البلاد العربية منذ فترة طويلة وانتشرت وأحبها الجميع وأخذت تتشكل في أشكال وحشوات مختلفة وإليكي أفضل أشكال الكنافة المميزة وهي أقماع الكنافة بالكريمة. أفضل طريقة لتحضير أقماع الكنافة بالكريمة أفضل طريقة لتحضير أقماع الكنافة بالكريمة يمكنك تحضير أفضل طعم لأقماع الكنافة بالكريمة ما عليك سوى اتباع الآتي مقادير أقماع الكنافة بالكريمة 500 جرام من الكنافة.

زيت نباتي للقلي أصابع الكنافة.

شربات وفستق مطحون للتزيين أصابع الكنافة. مقادير أقماع الكنافة بالكريمة يمكنك خلط بودرة الكريمة مع مقدار من اللبن ونضربهم بالمضرب الكهربائي لتحصلي على كريمة الخفق. طريقة تحضير أصابع الكنافة احضري الكنافة وضعي عليها فوطة قطنية نظيفة لكي لا تنشف ويسهل تشكيلها. يجب تجهيز أقماع معدنية للكنافة ووعاء به ماء ووعاء به زيت. ابدئي بأخذ خصلة من الكنافة وادهنيها بالقليل من الزيت ولفها على القمع المعدني حتى يمتلئ القمع وقومي بتبليل الأيد بالقليل من الماء والضغط على الكنافة حتى تتماسك جيدًا. يمكنك تكرار لف عجينة الكنافة بهذه الطريقة إلى أن تصلي للعدد التي ترغبين فيه. ضعي الزيت في المقلاة وضعيه على النار حتي يسخن. يمكنك الآن وضع أقماع الكنافة في الزيت وقلبيها ببطئ حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع. اتركي أقماع الكنافة لتبرد قليلاً ثم قومي بإزالة الأقماع المعدنية ببطئ لكي لا تفسدي شكل الأقماع واتركيها لتبرد تماماً. قومي بملء أقماع الكنافة بالكريمة ورصها في طبق للتقديم ويمكنك تزيين أقماع الكنافة بالكريمة بالشربات والفستق. طريقة تحضير أصابع الكنافة

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