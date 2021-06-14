أعراض الانسداد المعوي وأسبابه من المهم التعرف عليها، والانسداد المعوي مرض يتسبب بمنع الطعام وحتى السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، وهو مرض يتطلب تشخيصاً مبكراً وعلاجاً سريعاً لتفادي موت أجزاء من الأمعاء بسبب توقف عملها وبالتالي حصول مضاعفات خطيرة على الصحة.

أعراض الانسداد المعوي:

عدد موقع "مايو كلينك" مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض الانسداد المعوي وهي:

المعاناة المتقطعة أو المتواصلة من آلام وتشنجات في البطن.

تغيرات في الشهية.

مشاكل في الإخراج والإصابة بالإمساك.

حدوث قيء متكرر.

قلة التبرز.

تراكم الغازات في البطن.

تورم البطن نتيجة عدم التبرز.

أسباب الانسداد المعوي:

وجود أنسجة ليفية في تجويف البطن وهي حالة تنشأ بعد العمليات الجراحية في البطن أو الحوض

الإصابة المسبقة بمرض الفتاق في الأمعاء.

الإصابة بسرطان القولون.

الإصابة الطويلة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون.

وجود التهاب في الرتج وهي الجيوب الصغيرة الجهاز الهضمي.

مرض التفاف القولون يسبب انسداد معوي.

انحشار البراز وهو حالة صحية تسبب الانسداد المعوي.

الإصابة بسرطان المعدة.

الإصابة اضطراب العضلات والأعصاب مثل مرض باركنسون يسبب انسداد معوي.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب التصاقات في أي من أعضاء الجهاز الهضمي والإخراجي ينتج عنها انسداد معوي.

علاج الانسداد المعوي:

يتطلب علاج الانسداد المعوي عدة مراحل أولها معرفة المسبب المرضي والسيطرة عليه.

عند حدوث الانسداد المعوي يجب إدخال السوائل للجسم وإخراج البراز والبول ويكون ذبك بطرق طبية.

في الحالات المتقدمة فإن الجراحة دوت الخليج الحل الأخير لعلاج الانسداد المعوي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.