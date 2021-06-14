طريقة عمل البطاطس الكرسبي الهشة المقرمشة مثل أشهر المطاعم

طريقة عمل البطاطس الكرسبي الهشة والمقرمشة، من منا لا يعشق تناول البطاطس الكرسبي المقرمشة بجانب الأطباق الحارة من الدجاج واللحوم، فالكبار والصغار يعشقونها فهي تضيف طعم ومذاق رائع، بالإضافة إلى أنه أكل صحي ومعروف طريقة طهيه، وبذلك فإنك تحصل على فوائده من حيث إمداد الجسم بالطاقة والبروتين وغيرهم، تعرفي معنا من خلال موقعنا على طريقة عمل البطاطس الكرسبي بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود عند تحضيرها، بل تحضر مثل المطاعم.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي

تقدم البطاطس بجانب الوجبات السريعة مع الكاتشب والمايونيز، بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية، فهي تعطي مذاقاً شهياً ولذيذاً للأطعمة، نظراً للتبيلة المحضرة البطاطس حتى تصبح هشة ومقرمشة مثل الجاهزة، إتبع الخطوات التالية لكي تعرفي سر الخلطة و تحصلي على بطاطس مقرمشة وكرسبي مثل المطاعم بالضبط.

3 حبات بطاطس

زيت للقلي.

ملعقة ملح.

مقدار نصف كوب دقيق.

نصف ملعقة بابريكا.

مقدار نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة نشا.

مقدار ملعقة شطة.

ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء.

أحضري حبات من البطاطس، وقومي بتقشيرها وفركها بالماء بشكل جيد حتى تكون نظيف تمامًا، ويُفضل أن تكون متوسطة الحجم.

قطعي البطاطس على لوح التقطيع إلى أصابع متوسطة السماكة.

يتم تحضير إناء ويوضع فيه كافة المكونات التي تم ذكرها، ثم تخلط جيداً.

يتم وضع البطاطس في الخليط وتركها لمدة ساعة في الثلاجة حتى تتشرب من الخليط جيداً، ثم تخرج من الثلاجة وضعيها في المقلاة الساخنة، وتقلب كل فترة حتى تحمر وتحصلي على اللون الذهبي.

ضعي مناديل ورقية في الطبق قبل وضع البطاطس لكي تتخلصي من الزيت الزائد.

تقدم البطاطس بجانب المقبلات على حسب رغبتك.

بعد أن تعرفتي على طريقة عمل البطاطس الكرسبي مثل المطاعم قدميها لعائلتك بالهنا والشفا بأبسط الطرق وأقل التكاليف.

المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل كروكيت البطاطس

المكونات:

ربع كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بطاطس.

ربع كوب حليب.

ملعقتين زبدة.

بيض- بقسماط مطحون.

فلفل أسود – بصلة صغيرة.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

يتم سلق البطاطس وهرسها جيداً، ثم يتم وضع الملح والفلفل وجوزة الطيب والزبدة، ويتم تقليبهم معاً.

يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي، ثم تقلب معاً وتركها تبرد.

يرفع إناء على النار ويوضع فيه الزبدة والبصل وتقلب المكونات ثم يضاف اللحم والبهارات وتقلب المكونات.

يتم تكوير البطاطس ثم نأخذ قطعة من اللحم وتوضع في المنتصف ثم تكور مرة أخرى، وتوضع في البيض ثم البقسماط وتحمر في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبياً.

طريقة التحضير: