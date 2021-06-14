كريم فاتيكا ومعلقة النشا: لتطويل وفرد الشعر الخشن فوري2021

تعد كريم فاتيكا ومعلقة النشا ، من اقوي الكريمات التي تساعد علي تطويل وفرد الشعر الخشن فوري في اقل وقت ممكن، ويساعد ايضا في جعل الشهر مثل الحرير، ويعتبر من اجمل وافضل الوصفات التي تساعد بشكل رهيب في العناية بالشعر بخطوات بسيطة للغاية، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كريم فاتيكا ومعلقة النشا لتطويل وفرد الشعر الخشن بشكل فوري ورهيب للغاية2021.

مكونات كريم فاتيكا ومعلقة النشا لتطويل وفرد الشعر الخشن

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الوصفة الرهيبة في فرد وتنعيم وتطويل الشعر بشكل خرافي دون تعب وهي كالاتي:-

معلقتين من كريم فاتيكا.

معلقة من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة لتحضير الوصفة بخطوات بسيطة جدا وتساعد في تنعيم وفرد الشعر الخشن بشكل فوري وتطويله ايضا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع فيه الكريم والنشا ونقلبهم جيدا حتي يتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب جميع المكونات حتي يصبح لدينا خليط كريمي. نغسل الشعر باستخدام الشامبو جيدا ثم باستخدام المنشفة ننشف الشعر جيدا وبشكل كامل. ثم نضع الكريم علي الشعر ونسريح الشعر جيدا حتي يصل الكريم لجزور الشعر بشكل طبيعي. نترك الكريم علي الشعر لمدة ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع. وسوف تحصلين علي شعر مثل الحرير وانسيابي جدا بفضل الله في خلال فترة بسيطة جداً.

مكونات كريم لفرد الشعر المجعد بخطوات بسيطة جدا

سوف نتعرف علي بعض المكونات لعمل كريم فرد للشعر طبيعي داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية وبسيطة جدا وتساعد علي فرد الشعر فوري وهي كالتالي:-

معلقتين من زيت الزيتون.

كوب من حليب جوز الهند.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم وهي كما يأتي:-

نضع إناء علي النار هادية ثم نضيف حليب جوز الهند ونضيف اليه زيت الزيتون ونقلبهم ثم نضيف النشا وعصير الليمون ونقلبهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط سميك. ثم نطفي النار ونترك الخليط يبرد ثم نغسل الشعر وننشفه ثم نضع الخليط علي الشعر من الأعلى للأسفل بشكل كامل ثم نغطي الشعر جيداً. ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالشامبو ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر.

مكونات كريم البانثينول والقهوة لفرد الشعر وتنعيمه بشكل لن يصدق

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة وهي كما يلي:-

معلقتين من كريم البانثينول.

معلقة من القهوة.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير الوصفة وهي كالاتي:-