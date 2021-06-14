أفضل حلويات دمشقية مشبك حلزوني عوامات بشراب تحلية شهية ولذيذة

أفضل حلويات دمشقية الشهية ولذيذة منتشرة في دول الشرق، فالمأكولات الدمشقية من أحلى حلويات سريعة الصنع وتحضير وتزين بالمكسرات المختلفة المتميزة من الصنوبر واللوز والفستق الحلبي، والتي يمكن لأي ربة منزل إعدادها بسهولة بدلا من شراءها جاهزة من محلات، ومن أشهر حلويات دمشقية مشبك زلابية حلازونية، الروبات بالقشطة، حلى كول وشكور، حلى البلورية، زلابية أو عوامات دمشقية، زنود الست ومبرومة وغيرها من حلويات الأخرى الخفيفة والتي تحشو بالقشطة أو الجبن، وأتينا لكم بنبذة ومكونات وطريقة تحضير حلويات دمشق تعد في منزل وزينيها بالمكسرات والعسل فتابعوا معنا.

أفضل حلويات دمشقية مشبك حلزوني

المشبك أو الزلابية الدمشقية تعد في كثير من دول عربية ولكن كل دولة لها مكونات وطريقة تحضير تختلف عن الأخرى، وتعد بشكل بسيط بدون تكاليف باهظة أو مجهود كبير، كما إنها مفيدة بغنها تمنح الجسم الطاقة اللازمة له وتساعد في تنشيط المخ خاصة للأطفال.

مكونات مشبك سوري

2 كوب من دقيق أبيض منخول.

2 كوب من النشا الأبيض.

2 كوب من الماء للعجن.

ملعقة صغيرة خميرة حبيبات فورية.

كمية من زيت للقلي.

كوب من عسل أو شراب تحلية، سيرب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب مكسرات مجروش.

يوضع في وعاء عميق كل من الدقيق المنخول مع النشا والملح والخميرة وتقلب كل مكونات جيدا. ثم يضاف إلى مكونات الجافة الماء تدريجيا، ثم تعجن المكونات حتى تحصلي على عجينة لينة وليست متماسكة مثل قوام عجين كيك. تغلف العجينة وتغطى وتترك جانبا حتى يتضاعف حجم العجينة مع الضغط على العجينة لإخراج الهواء بداخلها. بعد أن تخمر العجينة تماما تصب في قمع أو كيس حلواني وقص طرفه، وعلى نار توضع مقلاة بها زيت غزير. تضع عجينة وتلف على شكل أسطواني أو حلزوني في الزيت، تقلب على جانبين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم تخرج ويصب عليها شراب تحلية وتزين بالمكسرات المبشورة على الوجه أو بصوص شوكولاته أو سكر بودرة.

نحتاج إلى 2 كوب من دقيق حلويات. كوب ونصف كوب من الماء. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة نشا أبيض ناعم. رشة ملح صغيرة. شراب تحلية لقيمات قاضي عدد 2 كوب سكر كوب ماء. رشة صغيرة فانيليا. ربع ملعقة عصير الليمون.

قومي بعجن كل مكونات مع بعضها سويا في وعاء عميق ما عدا إضافة شربات التحلية، وتوضع الماء على مكونات وتكون دافئة قليلا وتعجن.

يكون قوام مزيج عجينة عوامات انسيابي قليلا شبه سائل، تغطى عجينة بكيس من نايلون وتترك حتى تختمر لمدة 3 ساعات.

ثم وضع مقلاة ع نار وبها كمية من زيت للقلي، وعندما يسخن الزيت يضاف عليه كرات عوامات بعد وضعها في كيس بلاستيك.

ثم تهدأه حرارة بعد ذلك وجعلها متوسطة حتى تنضج عوامات من داخل، وتأخذ لون ذهبي من خارج، ثم تصفى من زيت وتوضع في شراب تحلية ولابد أن يكون بارد.

ثم تخرج من الشراب وتوضع في طبق تقديم وتزين بالشوكولاته والمكسرات والفستق الحلبي المطحون والسمسم.

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