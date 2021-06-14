حاجات المفروض متخزنيهاش في الحمام

كل عنصر في المنزل ليه المكان الخاص بيه ، وبغض النظر عن حجم او مساحة البيت ، فتقريبا كلنا بنخزن معظم حاجاتنا في الحمام ، لانه بيكون اسهل علينا اننا نخزن السيشوار, سلة الغسيل, مستلزمات النضافة النسائية, وادوات العناية بالاظافر في متناول ايدنا دايما ، ولكن يمكن كتير ميعرفش ان تخزينها في الحمام ممكن يسبب ضرر ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنشارك معاكم قايمة حاجات متخزنيهاش في الحمام.

حاجات متخزنيهاش في الحمام:

1- سلة الغسيل:

سلة الغسيل اكيد من الطبيعي او انسب مكان ليها هو الحمام عشان نحط فيها الملابس اللي مش نضيفة قبل الاستحمام ، ولكن مع ذلك ، مع زيادة الرطوبة في الحمام ، ممكن تظهر حاجات زي العفن او ريحة حامضة في الملابس ، وده هيعزز من تكاثر البكتيريا المختلفة ، وحتى دورة الغسيل عند درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت مش هتخلصك منها.

2- فضلات القطط:

لو مربية قطة او اي حيوان اليف في البيت ، المادة اللي بتكون في الصندوق بتمتص الرطوبة ، فلو صندوق فضلات حيوانك الاليف موجود في الحمام ، الحشو او المادة اللي جواه هتمتص البخار من الهوا وهتفقد خصائصها ، وهيوزع ريحة كريهة في المكان ، عشان كده بننصحك انك تخزنيه في مكان جاف جيد التهوية ، بالاضافة ان معظم الناس يقفلوا باب الحمام ، وبالتالي القطة هتبقى محبوسة في المكان.

3- الفوط والارواب:

في كتير من الاشخاص بيخزنوا الفوط النضيفة مطبقة في الحمام على ارفف مفتوحة ، والروب او البورنس متعلق جنب الفوط ، ولكن الطريقة دي بتخلي الفوط تمتص رطوبة الحمام ، ودي تعتبر بيئة مثالية لنمو البكتيريا ، عشان كده الافضل انك تشوفي مكان تاني في البيت لتخزين الفوط النضيفة.

وبغض النظر عن درجة حرارة حمامك وجفافه ، الفوط هتفضل رطبة دايما عشان كده بننصحك تحتفظي بالفوط اللي هتستخدميها بس في الحمام ، اما باقي الفوط خزنيها في درج في اوضة النوم ، ومش هيكون صعب عليكي تبدلي الفوط اللي مش نضيفة بفوط نضيفة مرتين في الاسبوع.

بالاضافة كمان حاولي تتجنبي تجفيف الفوط المبلولة على شماعة او عٌلاقة خطافية ، الافضل تحطيها في اوضة جيدة التهوية او في مجفف فوط مخصوص.

الفوط النضيفة والجافة بس هي اللي ممكن تخزنيها مطبقة ، اما الفوطة المبلولة لو طبقتيها او لفتيها على بعض بعد استخدامها ، مش هتنشف وهتعمل ريحة كريهة ، الاختيار ده متاح في حالة واحدة بس لو استخدمتي الفوطة مرة واحدة وغسلتيها على طول بعد الاستخدام ، ولكن في الحالة دي هتفضلي طول الوقت تقعدي تغسلي في فوط وهياخد منك وقت ومجهود.

4- النباتات:

النباتات او الزرع بيضيف حيوية وشكل حلو لاي مكان في البيت بما فيها الحمام ، ولكن مع ذلك في مجموعة شروط المفروض تمشي عليها ، اول حاجة عشان تحطي نباتات لازم يكون في ضوء النهار في الاوضة لان عملية التمثيل الغذائي مش هتحصل من غيره ، ولو معندكيش شباك في الاوضة ، يبقى لازم تجيبي على مصباح ضوء النهار ودي تكلفة زيادة عليكي.

تاني حاجة محتاجة لتوفير دوران الهوا في المكان ، تهوية الغرفة ضروري لمنع التعفن وظهور الامراض الفطرية ، لانه لما بيتراكم الهوا الرطب ده ممكن يسبب في ظهور العفن والعفن البودر في الغرفة وعلى النباتات اللي بيكون صعب التخلص منه ، عشان كده هيبقى ضروري انك تشيلي النباتات من الحمام وحطيها في اي اوضة تانية يكون فيها مصدر مباشر للضوء.

بالاضافة ان وضع النباتات في الحمام هيخليكي تغيريها بشكل مستمر لانها هتتلف بسرعة لان مافيش اضاءة مناسبة زي ما قولنا ، وهيكون صعب حماية النباتات من تأثيرات المنظفات الصناعية اللي بتستخدميها في تنضيف الحمام ، بالاضافة ان درجة الحرارة والرطوبة بتتغير باستمرار ، الحالة الوحيدة اللي ممكن تحطي فيها نباتات في الحمام ، ان الحمام تكون مساحته اكتر من 100 قدم مربع ، ويكون في شباك بيدخل اضاءة وتهوية كويسة ، بالاضافة لتنضيف النباتات باستمرار.

5- مستلزمات النضافة النسائية:

الرطوبة هي العدو الرئيسي للقطن ، اللي بتتصنع منه الفوط الصحية والسدادات القطنية الخاصة بالدورة الشهرية ، المادة دي بتكون شديدة التأثير بالعفن والبكتيريا والجراثيم ، والحرارة والرطوبة بتعزز نمو وتكاثر الميكروبات ، وده ممكن يأثر على صحتك ، بالاضافة ان الفوط والسدادات القطنية ممكن ببساطة تمتص الرطوبة وتنتفخ ، وكمان القطن العادي, والقطن الخاص بازالة المكياج ممكن انه يحصله نفس المشكلة.

حاولي انك تخزني العبوة المفتوحة من مستلزمات النضافة النسائية في مكان جاف وجيد التهوية ، والافضل انك تخزني كل عنصر لوحده ، ده هيكون ضمان انك تفضل متعقمة حتى بعد فتح العبوة الرئيسية.

6- حبوب منع الحمل:

زي كتير من الادوية ، المفروض متخزنيش حبوب منع الحمل في الحمام قريب من الحرارة والرطوبة ، حتى لو كانت في عبوات مقفولة ، لانها بتفسد بسرعة ، تقلبات درجة الحرارة في الحمام ممكن انه تغير التركيب الكيميائي للمنتج ، عشان كده متتفاجئيش انك ممكن تحملي وانتي بتاخدي حبوب منع الحمل لانها بتكون فقدت فعاليتها بسبب مكان تخزينها الغلط ، افضل حاجة انك تخزني الادوية في اوضة النوم او غرفة المعيشة.

7- ادوات الاظافر:

بغض النظر عن جودة المعدن اللي مصنوع منها المقص, الملاقط, القصافة ، هتبدأ انها تتعرض للصدأ عاجلا او اجلا لو خزنتيها في الحمام لفترة طويلة (حتى لو مستخدمتيهاش خالص) لان البخار في النهاية هو ماية وهيأثر عليها.

8- الاجهزة الكهربائية:

تقدري تخزني الاجهزة الكهربائية سواء السيشوار, مكنة الحلاقة الكهربائية في اي مكان تاني غير الحمام ، ممكن تشوفي من المنطقي والاريح ليكي انك تستخدمي الحاجات دي في الحمام ، ولكن مع ذلك ، البخار والرطوبة هيقللوا بشكل كبير من عمر الاجهزة الكهربائية ، والموضوع مش بيقف بس ان الاجهزة دي بتبوظ بسبب دخول الماية والبخار ليها ، ولكن ممكن يسبب حدوث صدمة كهربائية لو تم لمسها بايد مبلولة.

9- المانيكير:

بسبب التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة ، المانيكير هيبوظ بشكل اسرع ، هتلاحظي ان قوامه بقى سميك ولونه باهت ، في اماكن تانية افضل تقدري تخزني فيها المانيكير زي الصناديق, الادراج, الارفف المختلفة ، الحاجة الرئيسية اللي لازم تحطيها في اعتبارك هو انك لازم تخزني المانيكير في مكان بارد وجاف ومحمي من الضوء وعند نفس درجة الحرارة تقريبا.

10- شفرات الحلاقة المفتوحة:

شفرات الحلاقة بتصدي وتتأكسد من الرطوبة اللي موجودة في الحمام ، والشفرات الاحتياطية كمان ممكن انها تبوظ من قبل ما تستخدميها حتى ، عشان كده شفرات الحلاقة لازم تتخزن في عبوات محكمة الغلق ، بالاضافة عشان تطولي عمر الشفرات ، لازم تجففيها بعد استخدامها لتجنب الصدأ.

11- شرائح الشمع:

الشمع هيبدأ يدوب والشريط مش هيبقى فعال لما يتعرض لدرجة حرارة عالية ، لو ما استخدمتيهوش بعد ما يتعرض للحرارة مباشرة ، الشريط هيفقد الخصائص بتاعته ومش هيأدي وظيفته ، والمصنعين للمنتج بيحذروا ان المنتج يلامس الماية ، عشان كده الافضل تخزين شرائح الشمع في مكان جاف.

12- فرشة الاسنان:

الحالة الوحيدة اللي ممكن تسيبي فيها فرشة الاسنان في الحمام ان الحوض يكون بعيد عن قعدة التواليت بمترين ، غير كده في كل مرة بتستخدمي التواليت وبتعملي السيفون ، الجزيئات السيئة بتنتشر في الهوا وبتستقر على فرشة الاسنان بالاضافة لباقي الاسطح.

وزي ما قولنا الرطوبة في الحمام بتأدي لتكاثر البكتيريا خاصة على الاسطح اللي ليها نسيج زي فرشة الاسنان والليفة ، لان البكتيريا بتحب الاماكن الضلمة والرطبة اللي فيها ثقوب كتير ، وعشان كده ضروري كمان تغيير فرشة الاسنان كل 3 – 4 شهور ، وفي اسرع وقت لو كان عندك نزلة برد.

في حين انك ممكن تكوني شايفة انه صعب تخزني فرشة الاسنان في مكان تاني غيري الحمام في اوضة النوم على سبييل المثال ، الا ان ده هيبقى افضل بكتير من انك تغسلي اسنانك بكل البكتيريا اللي موجودة في حمامك ، وممكن تخزنيها في الحمام بس في دولاب مقفول عليها مش على رف مفتوح.

13- المكياج وفرش المكياج:

كل مستحضرات التجميل المفروض تتخزن في درجة حرارة الغرفة ، والا صلاحيتها هتنتهي بشكل اسرع ، بالاضافة ان المكياج اللي الاساس بتاعه كريمي زي البلاشر الكريمي او الروج ، ممكن انه يدوب من الحرارة خصوصا لو بتستحمي بماية سخنة اوي.

خزني كل مستحضرات التجميل في اوضة النوم ، ممكن تستخدمي منظم عشان ترتبي المكياج بتاعك.

14- البرفيوم:

البرفيوم كمان من الحاجات اللي المفروض تبعد عن الرطوبة السيئة ودرجات الحرارة العالية ، لانه هيتأكسد بشكل اسرع وريحته هتفسد.

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