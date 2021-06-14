الأطفال عموما بيستخدموا أي سلوك حتي لو كان سئ عشان يعبروا بيه عن حاجاتهم أو حالتهم العاطفية من حب أو حزن أو غضب وغالبا السلوك بيستمدوه من الأب والأم، لكن سلوكهم الغاضب او الغير مناسب ده معناه إنهم بيعملوا حاجه غلط ومش دايما العقاب بيكون هو الحل. لأن تصرفاتك كأم ممكن تبقي هي السبب في تصرفات طفلك وده طبيعي جدا وله أكتر من سبب ومثال، في المقال ده هنقولك على تصرفات بيعملوها الأهل بتسبب سلوك سيء عند الأطفال.. اعرفي إيه هي واتجنبيها.

1- انتقادك لطفلك

النقد المستمر بيخلي الشخص ميقدرش يفهم كل حاجه بشكل صح وخاصة الأطفال وطبها مينفعش تتوقعي من طفلك إنه يكون كامل في كل تصرفاته لأن بكده طفلك هيبدأ يفقد تركيزه ولو فضلتي تتعاملي مع طفلك بنفس الطريقة هيأثر علي نفسيته وسلوكه بعدين وهتضطري تلجأي لمتخصصين في الصحة العقلية والسلوك.

2- الآباء مش متفقين

أحيانا كتير بعض الأهالي بيكون بينهم نزاعات ومش متفقين وحد منهم يبدأ يعلم طفله إزاي يتجاهل الطرف التاني ويسمع كلامه هو بس، لو ده بيحصل معاكي فطفلك كده بيكون مشوش ومش عارف يسمع كلام مين وهيحس إنك شخص جاد ومش عادل لمجرد إنه يمشي علي قواعدك الخاصة. فطفلك هيتمرد عليكي ويتصرف ضد سلطتك وقوانينك الخاصة .

3- تكوين صداقة مع طفلك

بتحاولي تصاحبي طفلك عشان يكون مرتاح معاكي في الكلام ويكون فيه انضباط وقواعد لكن للأسف ممكن يأثر في احترام طفلك ليكي لو بالغتي في السلوك ده ومش هتقدري تاخدي قرارات صارمة وتبدأ الأمومة تنهار قدامك .

4- وجود اختيارات كتير

اختيارات كتير بتكون قدام طفلك سواء لبس او لعبة فده بيربك طفلك وميقدرش يختار كويس فيبدأ الطفل في الفوضي وإزعاج، ولو طفلك اختار حاجه متنفعش أو غير مقبولة ده هيأثر عليكي كأم لأنه هتباني كذابة قدامه ومينفعش يثق فيكي، وطفلك يعترض علي أي حاجه عنده لأنك ادتيله مساحة كبيرة إنه يكون خيارات في كل شيء وده مش ديما بيكون صح.

5- مثال سئ للطفل

إنتي مراية طفلك، أي حاجه هيشوفها منك او من والده هيعملها مثلا لما يكون فيه طابور في السوبر ماركت مينفعش تاخدي مكان حد بالعافيه أو تتضايقي إن الطابور طويل لازم تستني وتصبري وتبيني ده لطفلك، فهيتصرف بنفس تصرفك بعد كده في أي موقف، لأن الأب والأم اللي بيقدموا تصرفات كويسة بيكونوا قدوة حسنة لاطفالهم .

6- أوامر بدون تفسير

طفلك مش عسكري عشان تأمريه بأي حاجه بدون سبب أو تفسير لأنهم هيتعلموا ده منك وهيحسوا إنك بتعامليه بطريقة مفهاش عدل وده هيأثر عليهم بعدين بشكل عكسي تماما. تقدري بكل بساطة تشرحي السبب بطريقة معينة في كل موقف فده يعلم طفلك التنظيم الذاتي .

7- خجل من المساعدة

نوبات الغضب من طفلك طبيعية لكن لو خرجت عن السيطرة بيكون اضطراب في السلوك وممكن تلاقي أي عذر أو سبب لسوء تصرف طفلك لكن مش هتعترفي إن طفلك عنده مشكلة ورفضك للمساعدة من متخصصين هيأثر علي طفلك في شخصيته بالمستقبل .

8- الحديث نيابة عن طفلك

طفلك لو عنده نقص في مهاراته الاجتماعية ده غالبا بسبب إنك بتتكلمي دايما نيابة عنه، لازم طفلك يتعلم الأخلاق والانخراط في المجتمع إنك تشاركيه في المجتمع بكل المواقف الطبيعية لسنه، إنه يقول شكرا ويعتذر ويعبر عن رأيه بشكل سليم.

9- تعبيرات طفلك وهو صغير

طفلك وهو صغير لو عمل أي حركة حتي لو كانت سيئة بتضحكي عليها مثلا يطلع لسانه أو يعمل ريأكشن بوشه لما يزعل أو يتعصب، لكن خلي بالك لأن ده ممكن يسبب مشاكل لما يكبر وإنه يكون تصرف سئ ويعمل مشكله في المستقبل فلازم يكون فيه سيطرة وفهم للموقف.