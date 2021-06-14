تقوية العظام فوق عمر الستين بعد عمر الستين يكون الفرد معرض إلى هشاشة العظام، وعلى الرغم أن مرحلتي المراهقة والطفولة هي المراحل المناسبة لتقوية العظام من أجل مقاومة الهشاشة في الكبر، ولكن حتى عند الكبر في السن فلم يفت الأوان من أجل تقوية العظام، لذلك سنتناول اليوم أهم الخطوات المتبعة في تقوية العظام.

من المهم أن يحرص الفرد على تقوية عظامه من أجل أن يقي هشاشة العظام في وقت لاحق، وعادة آثار الهشاشة تظهر بعد عمر الثلاثين، وأكد الأطباء أن التقدم في العمر لا يوجد معه إنتاج عظام جديدة وخاصة عندما تبلغ النساء سن اليأس، لذلك معظم الأشخاص يبدؤون في إتباع أنظمة غذائية قبل عمر الثلاثين الغرض منها تقوية العظام

أولاً: تناول جرعات يومية من الكلسيوم

العظام تتكون من عنصر أساسي وهو الكلسيوم فهو المسئول عن تقويتها والحفاظ عليها عند التقدم في العمر، وعادة لا يحصل الجسم على الكميات التي يحتاج إليها من الجسم عند تناول الطعام، لذلك هنا يتم استشارة الطبيب من أجل وصف مكمل غذائي للكلسيوم ويقوم بتحديد الجرعة اليومية منه بناءً على ما يحتاج إليه جسم المريض.

ثانياً: تناول فيتامين د

فيتامين د مهم جداً لكي يعمل الجسم على امتصاص الكلسيوم، ويوجد أكثر من مصدر يمكن من خلاله الحصول على فيتامين د الأبرز التعرض إلى أشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يومياً، أو تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل الحليب والسلمون أو اللجوء لتناول المكملات الغذائية.

ثالثاً: ممارسة التمارين الرياضية

الرياضة هي السبيل الوحيد لتقوية عظام الجسم وإيطاء هشاشة العظام كما أن الرياضة تعمل على التخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المثالي.

رابعاً: الفحص الدوري

لابد من زيارة الطبيب بشكل مستمر من أجل التأكد من صحة العظام.

من الضروري أن يتم تناول الأطعمة التي تقوي العظام مع مرور الوقت، ومن ضمن هذه الأطعمة: