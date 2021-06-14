انشيلادا الدجاج ، طبق مكسيكي شهي ومميز نقدمه لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني ، يمكنك التعرف علي طريقة تحضير انشيلادا الدجاج ، بطريقة سهلة وبسيطة ، من خلال تحضير ارغفة الخبز المحشوة والمغمورة بصوص الطماطم ، وجبنه الشيدر الشهية ويحتاج إلي وقت قصير لتحضيره ، ومن مكونات وصفتنا صدر الدجاج ، البصل ، الثوم ، الجبن الشيدر ، الخبز ، بهارات متنوعة سنعرضها بالتفصيل ، وكذلك طريقة التحضير بالخطوات السهلة ، كما عرضنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير دجاج بصوص الجبن.

مقادير طريقة تحضير انشيلادا الدجاج

كما قمنا من قبل بتقديم مقادير تحضير بوفالدو تندر حار ، نقدم لكم مقادير طريقة تحضير انشيلادا الدجاج من خلال السطور الآتية :

مقادير الحشوة

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

800 جرام من صدر الدجاج.

عدد واحد حبة بصل.

عدد اربع فصوص ثوم.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مقدار ملعقة صغيرة من الهيل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

مقدار ملعقة صغيرة من اوريغانو.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

مقدار نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ربع كوب من الماء الساخن.

عدد واحد مكعب مرق الدجاج.

مقادير الصوص

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار ربع كوب من الدقيق.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

كوب من الماء الساخن.

عدد واحد من مرق الدجاج.

مقدار كوب من عصير الطماطم.

عدد 6 قطع من الخبز.

مقدار 400 جرام من الحمص.

عدد اثنين حبة طماطم.

مقدار كوب من الجبن الشيدر.

عدد اثنين عود من البصل الأخضر.

طريقة التحضير

كما قممنا من قبل بعرض طريقة تحضير دجاج تكا مشوي ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا كالاتي :

لتحضير الحشوة

نقوم بتسخين الزيت النباتي في وعاء القلي.

نضع قطع الدجاج علي نار متوسطة.

نقوم بوضع البصل والثوم ثم التوابل والماء ثم مكعب مرق الدجاج.

نغطي الوعاء ونقوم بغليهم حتي يصبح البصل طريا.

يستمر بالغليان حتي ينضج الدجاج بالكامل ويتبخر كل السائل.

لتحضير الصوص

نقوم بتسخين الزيت في وعاء القلي علي نار متوسطة.

نضع الدقيق ونحركه حتي يصبح لونه ذهبيا خفيفا.

نقوم بإضافة التوابل ونحمصهم لدقيقتين ويجب الانتباه بان لا يحترق الدقيق.

نضيف الماء ومكعب مرق الدجاج ونحركه ليذوب.

نضع الطماطم المعصورة واذا كان الصوص خفيفا نضف بعض الماء فقوامه يجب أن يكون كالكريمة الثقيلة.

لتحضير الانشيلادا

في طبق الفرن نقوم بسكب ثلث كمية الصوص وافرشيه بشكل متساوي في الأسفل.

نقسم الحشوة إلي ست أجزاء ونضع قطع الخبز علي سطح نظيف.

نقوم بفرش بعض من كمية الحمص في وسط كل قطعة خبز.

اسكبي فوقها جزء من الحشوة ثم نلف الخبز بحذر.

نضعها في طبق الفرن فوق الصوص بحيث تكون الجهة المختومة إلي اسفل.

اسكبي الصوص المتبقي فوق الانشيلادا الملفوفة بالتساوي فوق الكل.

قومي بسكب قطع الطماطم المفرومة فوق الصوص وغطيهم بجبنه الشيدر واخبزيهم في فرن درجة حرارته 175 لمدة 30 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة وتنطلق الفقاقيع من الصوص.

أخرجي الطبق من الفرن واتركيه يستريح لــ 5 دقائق وزينيه بالبصل الأخضر المفروم.

بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد قمنا بإعداد وصفتنا الشهية ، ويمكنك تقديمها إلي جانب شوربة الفطر بالحليب.