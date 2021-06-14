طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب في تفتيح البشرة وشد الوجه

يعتبر كريم النشا والليمون من المعجزات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، وتوحيد لونها وإزالة التصبغات من الوجه، كما يعمل هذا الكريم على إزالة التجاعيد وشد البشرة، وجعلها ناعمة وصافية مثل بشرة الأطفال، ويفضل الكثير من المتخصصين في مجال التجميل في العالم استخدام مساحيق التجميل والكريمات الطبيعية في علاج مشاكل البشرة والجلد، سواء كانت البشرة دهنية أو جافة، ومنها كريم النشا وماء الورد، الذي يعمل على تبييض البشرة، وكريم النشا والقهوة الذي يقضي على التجاعيد ويؤخر ظهورها مبكراً، وكريم البقدونس، الذي يحتوي على فوائد عديدة للبشرة وحل جميع مشاكلها، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد جميع الكريمات الطبيعية في المنزل بكل سهولة، لأن جميعها تحتوي على مكونات طبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة.

مكونات كريم النشا والليمون

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وترطيب وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

أربعة حبات من الليمون.

١ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب شاي من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل كريم النشا والليمون في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نقوم بتقطيع الليمون بعد غسله بالماء جيداً، ثم نضعه في وعاء به ماء. نضع الوعاء على النار ونتركه حتي يغلي ويستوي الليمون جيداً. نرفع الليمون من على النار، ثم نقوم بوضعه بالخلاط ونفرمه حتى يصبح ناعم. نقوم بوضع ملعقة النشا وكوب الماء على خليط الليمون. نقوم بتقليب الخليط جيداً، ثم نضعه على النار لمدة ٣ دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس. نضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام. نغسل البشرة بالغسول المناسب، ثم نقوم بدهن الوجه والرقبة بالكريم. نترك الكريم على البشرة حتى تمتصه تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد كريم النشا والليمون

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يأتي:-