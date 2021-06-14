طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشكل مختلف

كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى وأسهل الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة أيضاً، وهي كذلك من الحلويات التي يكثر تناولها في الصيف، كما يمكن تقديمها مع قهوة الموكا المثلجة، وهي حلوى فاخرة يكثر تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عالية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة وطريقة تحضرها بطريقة سهلة وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة

تتكون كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم من البسكويت السادة.

مقادير صوص الشوكولاتة

نصف كوب سكر.

2 ملعقة حليب بودرة.

4 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

300 حليب سائل.

ملعقة كبيرة زبدة.

50 جم شوكولاتة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة الصلبة في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مقادير التغطية

100 جم شوكولاتة.

120 جم كريمة ساخنة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بتكسير البسكويت قطع صغيرة، ثم نضعه في وعاء ونتركه جانباً.

ثم نحضر صوص الشوكولاتة، نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والحليب البودرة والكاكاو الخام، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيداً على البارد حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف الزبدة والشوكولاتة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة والشوكولاتة، ثم نرفع الحلة من على النار ونترك صوص الشوكولاتة يبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نسكب صوص الشوكولاتة بعدما برد على البسكويت ونخلهم جيداً.

بعد ذلك نمد ورقة قصدير، ثم نمد فوقها ورقة زبدة، ثم نسكب فوقهم خليط البسكويت بشكل طولي.

ثم نلف البسكويت بورقة الزبدة رول مع الضغط على البسكويت حتى يصبح بشكل متساوٍ.

ثم نلف البسكويت بورقة القصدير رول مع الضغط عليها من الأطراف، ثم نغلق الأطراف جيداً، ثم ندحرجها قليلاً لتتساوى من كل الجهات.

بعد ذلك نضع رول البسكويت في الفريزر لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين حتى يتماسك.

ثم نحضر خليط التغطية، نحضر وعاء ثم نضيف إليه قطع الشوكولاتة والكريمة السائلة الساخنة، ثم نترك الوعاء لمدة 5 دقائق بدون تقليب الخليط.

ثم نقلب جيداً باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويتجانس الخليط.

نخرج رول البسكويت بعد تماسكه، ثم نفك ورق القصدير والزبدة منه.

ثم نسكب على الرول صوص الشوكولاتة، ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتماسك.

نخرج رول البسكويت بالشوكولاتة من الثلاجة، ثم نزينه بالشوكولاتة على شكل خطوط، ثم بالفستق المطحون.

ثم نقطع كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة بالسكينة، ثم نقدمها في طبق التقديم مع قهوة موكا مثلجة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل قهوة موكا مثلجة

ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل كوب واحد

المقادير

كوب من الحليب.

نصف كوب من مكعبات الثلج.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

سكر (حسب الرغبة).

للتزيين

صوص شوكولاتة.

كريمة خفق.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه مكعبات الثلج والحليب والنسكافيه والكاكاو والسكر ونخلطهم جيدا. ثم نحضر كوب تقديم ونصب فيه صوص شوكولاتة، ثم نسكب فيه الخليط، ثم نزينه بكريمة الخفق وصوص الشوكولاتة. ثم نقدم قهوة موكا مثلجة مع كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرفوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد الآتي: