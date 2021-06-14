أسهل طريقة لعمل عجينة الفطائر بالجنبة ألهشه بالخطوات في المنزل

أسهل طريقة لعجينة الفطائر، المخبوزات كما يطلق عليها البعض، يمكن أن نقدم من نفس العجينة الفطائر الحلوة مع أضافه ألشكولاته والفطائر الحادقة مثل الجبن، ولانشون ولحم المفروم ويمكن أضافه السبانخ عنصر غذائي ومفيد.

فطائر ألجبنه ألهشه، هناك اكثر من طريقة لتحضير عجينة المخبوزات هناك عجينة العشر دقائق، والعجينة الزبادي، وعجينة يمكن استخدامها لتحضير اكثر من نوع من المخبوزات مثل العيش الفينو، باتيه، سوف نعرض لكم مقادير تلك المعجنات ، اليوم نعرض لكم فطائر ألجبنه.

طريقة عمل فطائر ألجبنه

نحتاج دائما لتحضير افضل وألذ المعجنات ألهشه الطرية تتوافر بالمنزل لنقدمها إلى أطفالنا على الفطار أو في وجبة العشاء، ويمكن أدخال الكثير من الحشو مثل ألجبنه بأنواعها المختلفة، أو فطائر باللحم المفروم ويقدم مع وجبة الغداء،ويمكن بدون أي إضافات مع كوب من الشاي.

مقادير عجينة الفطائر.

عدد 3كوب دقيق.

عدد3ملاعق لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من سكر.

نص كوب لبن دافئ(حليب).

ملعقة كبيرة ونص زبدة.

ماء دافي حسب الاحتياج ( ما يقارب إلى نص كوب).

رشه ملح.

أضافه الحشوة

– نوع جبنه بيضاء

– ملعقة صغيرة شبت مجفف أو أي نوع أعشاب مجففه.

– خليط من ألجبنه الشيدر والجنبة ألفيتا أو الموتزريلا.

لدهن الوجه

– صفار بيض مضاف ألية ملعقة لبن ورشة قهوة سريعة الذوبان

في البداية نحضر وعاء العجن نضيف السكر والخميرة و نص كوب دقيق واللبن ونقلب جيدا وتترك لمدة 10 دقائق لتخمر . اضف إلى ذلك نضع ما تبقى من مقدار الدقيق، واللبن البودرة الحليب، ورشة الملح ونبدأ بالعجن وأضافه ماء دافئ بالتدريج حسب الحاجة ثم نضيف الزبدة، ونستمر في العجن لكى نصل على قوام ناعم وتغطي جيدا وتترك في مكان دا فيء لمدة ساعة لتخمر. يليه نقوم بتقسيم العجينة إلى كور متساوية الحجم ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل وتوضع الحشوة في أول العجينة ونغلق عليها من الجوانب ونلف وتغلق جيدا. نرص الفطائر على صاج مدهون بالزيت أو ورق الزبدة وتغطي وتترك مرة اخري لتخمر نصف ساعة . ثم نقوم بدهن العجينة خليط الدهن ونرش سمسم محمص وحبة البركة وتتدخل فرن ساخن على حرارة من 190 إلى 200 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتي النضج. فطائر ألجبنه ألهشه، من اجمل المعجنات التي يمكن تحضيرها بالمنزل

الطريقة تحضير فطائر ألجبنه بالخطوات