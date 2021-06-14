ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي أطيب مسالا هندي سهلة بالخطوات

ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الايدام الهندي، وهي وجبة وطعام باكستاني من الأصل، يتم طهيها باستخدام العديد من التوابل والبهارات المميزة لها، وهي أهم جزء في تحضيرها بالفعل. ومن أشهر طرق إعداد الإيدام؛ ايدام هندي بالدجاج بدون زبادي، وايدام هندي كاري بالدجاج، وايدام هندي بالدجاج والكريمه، وايدام هندي بالزبده، وإيدام هندي بالدجاج والبطاطس، وايدام دجاج بالبطاطس، بالإضافة إلى ايدام دجاج ساده، وكذلك ايدام هندي بالدجاج والخضار.

من أشهر مكونات تحضير الإيدام الهندي بالبطاطس، لبن جوز الهند وقشطة جوز الهند، فهو أهم عنصر في تحضير الإيدام، بعد التوابل والبهارات الشهيرة بالإيدام. وتدخل كريمة الطهي في تحضير الإيدام الهندي، والعديد من الوجبات الرئيسة أيضًا، فهي تستخدم في طريقة عمل صرر الأوزي الأصيل، أو طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم ، وكذلك طريقة عمل صرر الأوزي بالدجاج ، وطهي الإيدام يتم بطريقة سهلة وخطوات بسيطة للغاية، ولا تستغرق مدة طبخ ايدام الدجاج، الكثير من الوقت أو المجهود.

صدر دجاجة أو اثنتين، على حسب عدد الأفراد، وقطعيه إلى قطع صغيرة جدًا.

ملعقة طعام زيت نباتي.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة واحدة كبيرة زنجبيل مبشور.

كركم بمقدار ملعقة كبيرة.

قرفة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل حار مطحون أو شطة، بمقدار ملعقة صغيرة.

كمون بقدر ملعقة صغيرة.

½ كوب زبادي.

رشة ملح.