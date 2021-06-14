ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي أطيب مسالا هندي سهلة بالخطوات

- 1/2
- 2/2
ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الايدام الهندي، وهي وجبة وطعام باكستاني من الأصل، يتم طهيها باستخدام العديد من التوابل والبهارات المميزة لها، وهي أهم جزء في تحضيرها بالفعل. ومن أشهر طرق إعداد الإيدام؛ ايدام هندي بالدجاج بدون زبادي، وايدام هندي كاري بالدجاج، وايدام هندي بالدجاج والكريمه، وايدام هندي بالزبده، وإيدام هندي بالدجاج والبطاطس، وايدام دجاج بالبطاطس، بالإضافة إلى ايدام دجاج ساده، وكذلك ايدام هندي بالدجاج والخضار.ايدام دجاج باكستاني
من أشهر مكونات تحضير الإيدام الهندي بالبطاطس، لبن جوز الهند وقشطة جوز الهند، فهو أهم عنصر في تحضير الإيدام، بعد التوابل والبهارات الشهيرة بالإيدام. وتدخل كريمة الطهي في تحضير الإيدام الهندي، والعديد من الوجبات الرئيسة أيضًا، فهي تستخدم في طريقة عمل صرر الأوزي الأصيل، أو طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم ، وكذلك طريقة عمل صرر الأوزي بالدجاج ، وطهي الإيدام يتم بطريقة سهلة وخطوات بسيطة للغاية، ولا تستغرق مدة طبخ ايدام الدجاج، الكثير من الوقت أو المجهود.دجاج بالزبادي على الطريقة الهندية
- صدر دجاجة أو اثنتين، على حسب عدد الأفراد، وقطعيه إلى قطع صغيرة جدًا.
- ملعقة طعام زيت نباتي.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- ملعقة واحدة كبيرة زنجبيل مبشور.
- كركم بمقدار ملعقة كبيرة.
- قرفة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.
- فلفل حار مطحون أو شطة، بمقدار ملعقة صغيرة.
- كمون بقدر ملعقة صغيرة.
- ½ كوب زبادي.
- رشة ملح.
- ابدئي أولا بتسخين الزيت، في إناء واسع على نار متوسطة.
- ثم ضعي البصل المفروم والثوم، في الزيت وحركيهم جيدًا حتى تذبل مكوناته.
- في الخطوة التالية، أضيفي صدر الدجاج المقطع إلى الإناء، حتى تبدأ المكونات جميعها في النضج.
- ثم أضيفي الزبادي بعد ذلك، وقومي برش التوابل مثل؛ الزنجبيل والقرفة مع الكركم والفلفل الأسود والكمون، وبعد ذلك أضيفي الملح حسب رغبتك.
- أضيفي بعد ذلك، القليل من المياه. ثم قومي بتحريك كل المكونات في الإناء، بملعقة خشبية واستمري في التقليب والمزج، حتى تتجانس كل المكونات معًا.
- عقب امتزاج المكونات، قومي بتغطية الإناء، واجعليه على حرارة نار هادئة. واتركي ايدام الدجاج حتى تنضج تمامًا.
- بعد أن ينضج إيدام الدجاج الهندي، ضعيه في صحن تقديم، ويمكنك تجربة بخاري دجاج منال العالم ، وقدميه إلى جوار ايدام الدجاج الهندي بالزبادي، وألف هناء.
الوسوم
ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الايدام الهندي، وهي وجبة وطعام باكستاني من الأصل، يتم طهيها باستخدام العديد من التوابل والبهارات المميزة لها، وهي أهم جزء في تحضيرها بالفعل. ومن أشهر طرق إعداد الإيدام؛ ايدام هندي بالدجاج بدون زبادي، وايدام هندي كاري بالدجاج، وايدام هندي بالدجاج والكريمه، وايدام هندي بالزبده، وإيدام هندي بالدجاج والبطاطس، وايدام دجاج بالبطاطس، بالإضافة إلى ايدام دجاج ساده، وكذلك ايدام هندي بالدجاج والخضار.ايدام دجاج باكستاني
من أشهر مكونات تحضير الإيدام الهندي بالبطاطس، لبن جوز الهند وقشطة جوز الهند، فهو أهم عنصر في تحضير الإيدام، بعد التوابل والبهارات الشهيرة بالإيدام. وتدخل كريمة الطهي في تحضير الإيدام الهندي، والعديد من الوجبات الرئيسة أيضًا، فهي تستخدم في طريقة عمل صرر الأوزي الأصيل، أو طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم ، وكذلك طريقة عمل صرر الأوزي بالدجاج ، وطهي الإيدام يتم بطريقة سهلة وخطوات بسيطة للغاية، ولا تستغرق مدة طبخ ايدام الدجاج، الكثير من الوقت أو المجهود.دجاج بالزبادي على الطريقة الهندية
- صدر دجاجة أو اثنتين، على حسب عدد الأفراد، وقطعيه إلى قطع صغيرة جدًا.
- ملعقة طعام زيت نباتي.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- ملعقة واحدة كبيرة زنجبيل مبشور.
- كركم بمقدار ملعقة كبيرة.
- قرفة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.
- فلفل حار مطحون أو شطة، بمقدار ملعقة صغيرة.
- كمون بقدر ملعقة صغيرة.
- ½ كوب زبادي.
- رشة ملح.
- ابدئي أولا بتسخين الزيت، في إناء واسع على نار متوسطة.
- ثم ضعي البصل المفروم والثوم، في الزيت وحركيهم جيدًا حتى تذبل مكوناته.
- في الخطوة التالية، أضيفي صدر الدجاج المقطع إلى الإناء، حتى تبدأ المكونات جميعها في النضج.
- ثم أضيفي الزبادي بعد ذلك، وقومي برش التوابل مثل؛ الزنجبيل والقرفة مع الكركم والفلفل الأسود والكمون، وبعد ذلك أضيفي الملح حسب رغبتك.
- أضيفي بعد ذلك، القليل من المياه. ثم قومي بتحريك كل المكونات في الإناء، بملعقة خشبية واستمري في التقليب والمزج، حتى تتجانس كل المكونات معًا.
- عقب امتزاج المكونات، قومي بتغطية الإناء، واجعليه على حرارة نار هادئة. واتركي ايدام الدجاج حتى تنضج تمامًا.
- بعد أن ينضج إيدام الدجاج الهندي، ضعيه في صحن تقديم، ويمكنك تجربة بخاري دجاج منال العالم ، وقدميه إلى جوار ايدام الدجاج الهندي بالزبادي، وألف هناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي أطيب مسالا هندي سهلة بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.