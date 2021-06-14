اقوى كريم مبهر لإزالة شعر الوجة والجسم بالكامل والاماكن الحساسة بدون الم نهائيا فى 3 ثوانى

اقوى كريم لإزالة شعر الوجة والجسم بالكامل ، مع تقدم الزمن أصبح هناك الكثير من الطرق الحديثة التي تساعد النساء في إزالة شعر الجسم بدون تعب وألم، ولكن هذا لا يناسب الكثيرون منهن ويقوموا باستخدام الطرق التقليدية المؤلمة، ولكننا أردنا أن نقدم لك طريقة عمل كريم طبيعي لإزالة الشعر الزائد من الجسم بالكامل، حيث تكون جميعها مكونات طبيعية 100% مضمونة وفعالة.اقوى كريم لإزالة شعر الوجة والجسم بالكامل
يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم في صنع كريم إزالة الشعر بالكامل بدون ألم، كما أنها تساعد على قلة ظهور الشعر مرة أخرى وتنعم البشرة وتخلص الجلد من الخلايا الميتة ومنها:كريم شمع السكر:
تعد هذه من أفضل الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها في إزالة الشعر الزائد من الجسم ويتم استخدامها بكل سهولة في المنزل مع إضافة بعض من المكونات ومنها:
- 2 كوب سكر.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 4/1 كوب ماء.
- قطرتان من زيت شجرة الشاي العطري.
- في وعاء قومي بمزج السكر مع عصير الليمون والماء وزيت شجرة الشاي واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم يتم وضع الخليط بوعاء يتحمل درجة الحرارة وضعيه على نار هادئة قلبي المكونات مع بعضها حتى يذوب تماماً وتمتزج المكونات.
- بعد أن يصبح الخليط باللون الذهبي ضعي كريم شمع السكر في وعاء من الزجاج يكون محكم الغلق.
- اتركي الكريم حتى أن يصبح بارد لحوالي ساعتين ومن ثم يتم وضع الكريم بوعاء يوضع في الميكروويف ليتم تسخين الشمع لمدة 30 ثانية حتى يكون دافئ قليلاً.
- قومي بعد ذلك بتطبيق كريم الشمع على المناطق الموجود بها الشعر الزائد في الجسم بواسطة عصا خشبية تسهل عملية فرد الشمع.
- انتظري لبضعة ثواني ثم تأتين بقطعة نظيفة من القماش يفضل أن يكون خفيف وضعيه على الشمع مع الضغط.
- ثم يتم إزالة قطعة القماش عكس تجاه نمو الشعر حتى تتخلصين من الشعر الزائد واستمري على ذلك حتى يتم إزالة الشعر تماماً.
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اقوى كريم لإزالة شعر الوجة والجسم بالكامل ، مع تقدم الزمن أصبح هناك الكثير من الطرق الحديثة التي تساعد النساء في إزالة شعر الجسم بدون تعب وألم، ولكن هذا لا يناسب الكثيرون منهن ويقوموا باستخدام الطرق التقليدية المؤلمة، ولكننا أردنا أن نقدم لك طريقة عمل كريم طبيعي لإزالة الشعر الزائد من الجسم بالكامل، حيث تكون جميعها مكونات طبيعية 100% مضمونة وفعالة.اقوى كريم لإزالة شعر الوجة والجسم بالكامل
يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم في صنع كريم إزالة الشعر بالكامل بدون ألم، كما أنها تساعد على قلة ظهور الشعر مرة أخرى وتنعم البشرة وتخلص الجلد من الخلايا الميتة ومنها:كريم شمع السكر:
تعد هذه من أفضل الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها في إزالة الشعر الزائد من الجسم ويتم استخدامها بكل سهولة في المنزل مع إضافة بعض من المكونات ومنها:
- 2 كوب سكر.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 4/1 كوب ماء.
- قطرتان من زيت شجرة الشاي العطري.
- في وعاء قومي بمزج السكر مع عصير الليمون والماء وزيت شجرة الشاي واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم يتم وضع الخليط بوعاء يتحمل درجة الحرارة وضعيه على نار هادئة قلبي المكونات مع بعضها حتى يذوب تماماً وتمتزج المكونات.
- بعد أن يصبح الخليط باللون الذهبي ضعي كريم شمع السكر في وعاء من الزجاج يكون محكم الغلق.
- اتركي الكريم حتى أن يصبح بارد لحوالي ساعتين ومن ثم يتم وضع الكريم بوعاء يوضع في الميكروويف ليتم تسخين الشمع لمدة 30 ثانية حتى يكون دافئ قليلاً.
- قومي بعد ذلك بتطبيق كريم الشمع على المناطق الموجود بها الشعر الزائد في الجسم بواسطة عصا خشبية تسهل عملية فرد الشمع.
- انتظري لبضعة ثواني ثم تأتين بقطعة نظيفة من القماش يفضل أن يكون خفيف وضعيه على الشمع مع الضغط.
- ثم يتم إزالة قطعة القماش عكس تجاه نمو الشعر حتى تتخلصين من الشعر الزائد واستمري على ذلك حتى يتم إزالة الشعر تماماً.
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