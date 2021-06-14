طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم والبشاميل والموتزريلا افضل من المطاعم

طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم والبشاميل والموتزريلا، هناك انواع مختلفة من المكرونه وطرق متعددة لتحضيرها، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المكرونة باللحم المفروم والبشاميل. مقادير عمل مكرونه باللحم المفروم والبشاميل نصف كيلو لحم مفروم. حبة بصل مفروم. حبة فلفل رومي اخضر مفروم. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. نصف كيلو مكرونة اقلام. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمه. نصف كوب معجون طماطم. كوب جبن موتزريلا مبشور. كوب جبن رومي مبشور. مقادير عمل مكرونه باللحم المفروم والبشاميل مقادير صوص البشاميل 4 ملاعق كبيرة دقيق. 4 ملاعق كبيرة سمن. 1 لتر حليب طازج. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. مكعب مرق دجاج. طريقة تحضير مكرونة باللحم المفروم والبشاميل نقوم بإحضار اناء عميق ويوضع على النار ثم نضع به الزيت حتى يسخن وبعدها نضع اللحم ونقوم بتقليبه جيداً حتى ينضج. الآن نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي ثم تقلب مع بعضها جيداً وبعدها نضيف البهارات ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف معجون الطماطم ويقلب الخليط جيداً ويترك على نار متوسطة حتى يمتزج. لتحضير صوص البشاميل نقوم بوضع وعاء على النار ثم نضيف الدقيق والسمن ونقوم بتقليبهم جيداً ثم نضيف الحليب ونستمر في التقليب وبعدها نضيف الملح والفلفل الاسود مع الاستمرار في التقليب جيداً. الآن نقوم بإضافة مكعب المرق ويقلب البشاميل ويترك على النار حتى يصبح سميك القوام عندها يرفع عن النار ويترك جانباً. نقوم بإحضار وعاء به ماء ويوضع على نار عالية حتى الغليان ثم توضع به المكرونه وتقلب جيداً حتى تسلق ثم تصفى جيداً. الآن نقوم بخلط المكرونة المسلوقة مع نصف كمية البيشاميل. نحضر صينية فرن ونقوم بوضع ملعقة سمن ثم ملعقة من البشاميل وتوزع جيداً ثم نضع نصف المكرونة والبيشاميل ويوزع جيداً. ثم نضيف خليط اللحم فوق المكرونة وبعدها نضيف نصف كمية البشاميل المتبقية ثم باقي كمية المكرونة والبشاميل وبعد ذلك نضيف الجبن الموتزريلا مع الجبن الرومي على وجه الصينيةويوزع جيداً. الآن نقوم بوضع الصينية في الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية حتى يحمر الوجه وتذوب الجبن ويكتسب اللون الذهبي. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها ويفضل أن تقدم ساخنه. طريقة تحضير مكرونة باللحم المفروم والبشاميل الوسوم

طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم والبشاميل والموتزريلا، هناك انواع مختلفة من المكرونه وطرق متعددة لتحضيرها، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المكرونة باللحم المفروم والبشاميل. مقادير عمل مكرونه باللحم المفروم والبشاميل نصف كيلو لحم مفروم. حبة بصل مفروم. حبة فلفل رومي اخضر مفروم. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. نصف كيلو مكرونة اقلام. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمه. نصف كوب معجون طماطم. كوب جبن موتزريلا مبشور. كوب جبن رومي مبشور. مقادير عمل مكرونه باللحم المفروم والبشاميل مقادير صوص البشاميل 4 ملاعق كبيرة دقيق. 4 ملاعق كبيرة سمن. 1 لتر حليب طازج. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. مكعب مرق دجاج. طريقة تحضير مكرونة باللحم المفروم والبشاميل نقوم بإحضار اناء عميق ويوضع على النار ثم نضع به الزيت حتى يسخن وبعدها نضع اللحم ونقوم بتقليبه جيداً حتى ينضج. الآن نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي ثم تقلب مع بعضها جيداً وبعدها نضيف البهارات ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف معجون الطماطم ويقلب الخليط جيداً ويترك على نار متوسطة حتى يمتزج. لتحضير صوص البشاميل نقوم بوضع وعاء على النار ثم نضيف الدقيق والسمن ونقوم بتقليبهم جيداً ثم نضيف الحليب ونستمر في التقليب وبعدها نضيف الملح والفلفل الاسود مع الاستمرار في التقليب جيداً. الآن نقوم بإضافة مكعب المرق ويقلب البشاميل ويترك على النار حتى يصبح سميك القوام عندها يرفع عن النار ويترك جانباً. نقوم بإحضار وعاء به ماء ويوضع على نار عالية حتى الغليان ثم توضع به المكرونه وتقلب جيداً حتى تسلق ثم تصفى جيداً. الآن نقوم بخلط المكرونة المسلوقة مع نصف كمية البيشاميل. نحضر صينية فرن ونقوم بوضع ملعقة سمن ثم ملعقة من البشاميل وتوزع جيداً ثم نضع نصف المكرونة والبيشاميل ويوزع جيداً. ثم نضيف خليط اللحم فوق المكرونة وبعدها نضيف نصف كمية البشاميل المتبقية ثم باقي كمية المكرونة والبشاميل وبعد ذلك نضيف الجبن الموتزريلا مع الجبن الرومي على وجه الصينيةويوزع جيداً. الآن نقوم بوضع الصينية في الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية حتى يحمر الوجه وتذوب الجبن ويكتسب اللون الذهبي. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها ويفضل أن تقدم ساخنه. طريقة تحضير مكرونة باللحم المفروم والبشاميل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة باللحم المفروم والبشاميل والموتزريلا افضل من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.