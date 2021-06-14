طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل ومكس الجبن الشهية

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طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل كثير من الأطفال والكبار لا يعشقون تناولها، وتحتار جميع الأمهات في طريقة طهيها وأجبار أطفالها الصغار على تناولها بحيث تغير من شكلها وملامحها بأضافة لمسات مبتكرة لتغير فكرهم عن الكوسة تقدمها بالبشايل بأختلاف الحشوة لحمة مفرومة وصدور دجاج.طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل
وهي غنية بالبروتين والكالسيوم الكثير منا لا يعلم فوائدها الكثيرة عند تناولها من وقت لأخر وهي وجبة متكاملة لمن يتبع حمية غذائيه سلمية تسهل عملية الهضم للكبار والصغار. تخفض مستوي السكر في الدم، غنية بمضادات الأكسدة، تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك، للمراءة الحامل تقلل من الأصابة بالنوبات القلبيه،بها نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات، تمد الجسم بالطاقة اللأزمة.
طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل
المكونات
- نصف كيلو كوسة.
- نصف كيلو صدور فراخ مقطع مكعبات وسط.
- ملعقتان كبيرتان زيت طعام.
- بصلة متوسطة الحجم.
- حبة فلفل ألوان أحمر.
- حبة فلفل ألوان أصفر.
- حبة فلفل رومي أخضر.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
للتزين
- جبنة موتزريلا.
- شرائح جبنة شيدر صفراء.
- علبه جبنة كيري كريمي.
مكونات البشاميل
- لتر مرقة دجاج.
- نصف لتر حليب.
- ملعقتان كبيرتان دقيق.
- ملعقتان كبيرتان سمن.
- مكعب مرقه دجاج.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير البشاميل
- نضع حله عميقه علي نار متوسطه.
- نضيف الدقيق والسمن.
- نقلب السمن حتي يحمر لونه.
- نضيف بالتدريج الحليب ويقلب.
- نستمر في التقليب، مع أضافة لتر المرقة.
- نضيف مكعب المرقة، فلفل أسود، ملح.
- نستمر في التقليب حتي نحصل على القوام المطلوب.
طريقة تحضير الشاورما
- نغسل جميع الفلفل، ثم نقطعهم مكعبات صغيرة.
- نقشر البصل، يقطع جوليان رفيع.
- نضع طاسة عميقة على متوسطة.
- نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- نضع البصل، الفلفل الألوان، الرومي.
- نشوحهم حتي يذبل جميع المكونات.
- نضيف صدور الدجاج، المقاطعه مكعبات متوسطة.
- نضيف بهارات فراخ، الفلفل الأسود، ملح حسب الرغبه.
- نتركها على النار حتى تنضج وترفع.
- طريقة تحضير الكوسة نسلق الكوسة نصف سلقة وتصفي.
- نحضر صنينة مناسبة.
- نضع طبقة من البشاميل. نرص الكوسة بالتساوي في الصينية.
- نضع كمية قليلة من البشاميل.
- نضع شاورما الفراخ، ونساويها حتي الأطراف.
- نضع طبقة أخيرة من الكوسة.
- نصب البشاميل بكامل الصينية.
- نضيف الجبن الموتزريلا، الشيدر، الكيري.
- ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة.
- نضعها تحت للشواية لمدة خمس دقائق.
- تقدم ساخنة، بجانبها العيش البلدي، أو أرز أبيض وسلطات.
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طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل كثير من الأطفال والكبار لا يعشقون تناولها، وتحتار جميع الأمهات في طريقة طهيها وأجبار أطفالها الصغار على تناولها بحيث تغير من شكلها وملامحها بأضافة لمسات مبتكرة لتغير فكرهم عن الكوسة تقدمها بالبشايل بأختلاف الحشوة لحمة مفرومة وصدور دجاج.طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل
وهي غنية بالبروتين والكالسيوم الكثير منا لا يعلم فوائدها الكثيرة عند تناولها من وقت لأخر وهي وجبة متكاملة لمن يتبع حمية غذائيه سلمية تسهل عملية الهضم للكبار والصغار. تخفض مستوي السكر في الدم، غنية بمضادات الأكسدة، تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك، للمراءة الحامل تقلل من الأصابة بالنوبات القلبيه،بها نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات، تمد الجسم بالطاقة اللأزمة.
طريقة عمل كوسة بالفراخ والبشاميل
المكونات
- نصف كيلو كوسة.
- نصف كيلو صدور فراخ مقطع مكعبات وسط.
- ملعقتان كبيرتان زيت طعام.
- بصلة متوسطة الحجم.
- حبة فلفل ألوان أحمر.
- حبة فلفل ألوان أصفر.
- حبة فلفل رومي أخضر.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
للتزين
- جبنة موتزريلا.
- شرائح جبنة شيدر صفراء.
- علبه جبنة كيري كريمي.
مكونات البشاميل
- لتر مرقة دجاج.
- نصف لتر حليب.
- ملعقتان كبيرتان دقيق.
- ملعقتان كبيرتان سمن.
- مكعب مرقه دجاج.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير البشاميل
- نضع حله عميقه علي نار متوسطه.
- نضيف الدقيق والسمن.
- نقلب السمن حتي يحمر لونه.
- نضيف بالتدريج الحليب ويقلب.
- نستمر في التقليب، مع أضافة لتر المرقة.
- نضيف مكعب المرقة، فلفل أسود، ملح.
- نستمر في التقليب حتي نحصل على القوام المطلوب.
طريقة تحضير الشاورما
- نغسل جميع الفلفل، ثم نقطعهم مكعبات صغيرة.
- نقشر البصل، يقطع جوليان رفيع.
- نضع طاسة عميقة على متوسطة.
- نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- نضع البصل، الفلفل الألوان، الرومي.
- نشوحهم حتي يذبل جميع المكونات.
- نضيف صدور الدجاج، المقاطعه مكعبات متوسطة.
- نضيف بهارات فراخ، الفلفل الأسود، ملح حسب الرغبه.
- نتركها على النار حتى تنضج وترفع.
- طريقة تحضير الكوسة نسلق الكوسة نصف سلقة وتصفي.
- نحضر صنينة مناسبة.
- نضع طبقة من البشاميل. نرص الكوسة بالتساوي في الصينية.
- نضع كمية قليلة من البشاميل.
- نضع شاورما الفراخ، ونساويها حتي الأطراف.
- نضع طبقة أخيرة من الكوسة.
- نصب البشاميل بكامل الصينية.
- نضيف الجبن الموتزريلا، الشيدر، الكيري.
- ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة.
- نضعها تحت للشواية لمدة خمس دقائق.
- تقدم ساخنة، بجانبها العيش البلدي، أو أرز أبيض وسلطات.
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