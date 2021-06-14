طريقة عمل كريم الليمون والخيار لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء

كريم الليمون والخيار ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة النمش والبقع الداكنة، وتعتبر من مستحضرات التجميل التي تحب استخدامها جميع الفتيات والسيدات للحفاظ على جمالهن، ويتكون من مكونات طبيعية تعمل على التفتيح، ويعمل على التخلص من البقع السوداء والبثور، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم الليمون والخيار لتفتيح البشرة وإزالة النمش والبقع الداكنة.

مكونات عمل كريم الليمون والخيار

يحتوي كريم الليمون والخيار من بعض المكونات التي تعطي البشرة بياض الثلج وهي كالآتي:-

حبة من الخيار.

بضع قطرات من عصير الليمون.

بعض أوراق من النعناع.

القليل من الماء.

علبة بلاستيكية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون لتفتيح البشرة وإزالة النمش وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الخيار وأوراق النعناع جيداً بالماء الفاتر. تقشير الخيار وتقطيعها قطع صغيرة ونضعها في وعاء الخلاط الكهربائي. نخفق الخيار وتصفية الخليط حتي ينفصل الماء عن اللب. طحن أوراق النعناع مع القليل من الماء باستخدام الخلاط الكهربائي. تصفية خليط النعناع حتي الحصول على الأوراق المطحونة. نضيف قطرات الليمون على خليط الخيار وخلط المكونات ثم تسخن قليلاً. إضافة النعناع الي الخليط مع التقليب بملعقة من الماء جيداً. الاحتفاظ بالكريمة في العلبة البلاستيكية ونحفظها في الثلاجة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة وهي كالآتي:-

يقضي على الحبوب والبثور السوداء ويعطي البشرة لمعان متميز.

يساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات لأنه يحتوي على حمض الستريك.

يوحد لون البشرة وذلك من خلال خلطه مع ملعقة من زيت الزيتون.

يقلل من إفرازات البشرة الدهنية وذلك من خلال خلطه مع نصف كوب من الزبادي.

يعالج تشققات الجلد وذلك عند تدليكه مع الماء الفاتر وعصير الليمون.

فوائد الخيار للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الخيار للبشرة وهي كالآتي:-