دراسة: نظام غذائي يضر الصحة العقلية لدى النساء

تؤكد مختلف الدراسات الطبية أن النظام الغذائي هو المؤثر الرئيسي والأول على صحة الإنسان ككل بما فيها الصحة العقلية والنفسية، وأن النظام الغذائي هو الذي يشكل طبيعة الجسم الصحية و العقلية، وكلما تقدم الإنسان بالعمر باتت التأثيرات أكثر وضوحًا، وفيما يخص الصحة العقلية لدى الانساء وهي محور الدراسة التي سنتعرف عليها، كشفت دراسة بحثية لجامعة بينجهامتون الأمريكية، عن أن تأثير التغذية على الصحة العقلية للمرأة أعلى من تأثيرها على صحة الرجل، وإليكم التفاصيل..

الغذاء وصحة النساء العقلية:

جاء في الدراسة الطبية الأمريكية التي نشرها موقع time now news أن تأثير التغذية على الصحة العقلية للمرأة تأثير مباشر، ونشرت الدراسة في مجلة الطب الشخصي بعنوان "تخصيص النظام الغذائي قد يعزز التمرين ويحسن الصحة العقلية عند البالغين: دور التمرين كوسيط"، فإن تأثير التغذية على الصحة العقلية للمرأة أعلى من ذلك مقارنة بالرجال.

وفي التفاصيل أجريت الدراسة في جامعة بينجهامتون وكان الهدف منها تحديد تأثير النظام الغذائي المخصص على الحالة المزاجية بين النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أكثر يمكن أن تساعد الدراسة أخصائيي الصحة العقلية في الحصول على رؤية أفضل لإدارة الصحة العقلية للنساء.

وقالت لينا بيجداش، الأستاذة المساعدة لدراسات الصحة والعافية في جامعة بينجامتون ومؤلفة الدراسة: وجدنا علاقة عامة بين الأكل الصحي، واتباع الممارسات الغذائية الصحية، والتمارين الرياضية، والعافية العقلية ومن المثير للاهتمام، وجدنا أنه بالنسبة للأنماط الغذائية غير الصحية، كان مستوى الاضطراب العقلي أعلى لدى النساء منه لدى الرجال.

وتابعت: إن هنالك أمور تضر الصحة العقلية لدى النساء وهي:

الإفراط في تناول الوجبات السريعة.

إهمال وجبة الإفطار.

الإفراط في شرب الكافيين.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

قلة النشاط البدني.

سوء التغذية.

قلة النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.