ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر للدورة الشهرية وهل الشاي الاخضر يوقف الدورة، ويأتي الشاي الأخضر في طليعة المشروبات الساخنة الصحية التي ينصح بتناولها باستمرار لتعزيز الصحة وعلاج بعض المشاكل الصحية التي تلم بالجسم، ومنها الدورة الشهرية الملازمة للمرأة منذ سن البلوغ لحين انقطاع الطمث.

ويمتاز الشاي الأخضر بمحتواه الفريد من مضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المهمة التي تنعكس إيجاباً على الصحة بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص، خصوصاً لجهة التخلص من آلام وتشنجات الدورة الشهرية.

لكن الافراط في تناول الشاي الأخضر وغيره من المشروبات الأخرى، يأتي بنتيجة سلبية على الصحة وقد يؤثر على تدفق الدم أثناء نزول الدورة الشهرية. لذا ينبغي الإلتزام بكميات مقبولة من الشاي الأخضر لتفادي هذه المشاكل.

ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر للدورة الشهرية

تنصح المرأة عادة بالإكثار من المشروبات الدافئة أثناء الدورة الشهرية، للمساعدة على تخفيف آلام الدورة الشهرية والتقلصات المعوية المرافقة لها، فضلاً عن تخفيف الصداع والتشنج الناجمين عن توتر المرأة أثناء نزول الدورة ومساعدتها على الإسترخاء والنوم جيداً.

ومن فوائد الشاي الاخضر للدورة الشهرية:

يساعد الشاي الاخضر على تنظيم الهرمونات اثناء الدورة الشهرية.

يحسن الشاي الاخضر من عمل المبايض قبل وخلال نزول الدورة الشهرية.

الشاي الاخضر من المشروبات الفعالة في تخفيف الألم المصاحب للدورة الشهرية.

يساعد الشاي الاخضر كذلك على تنظيم مواقيت الدورة الشهرية ونزول الحيض في وقته.

ويمكن الاستفادة من مميزات الشاي الاخضر بدرجة أكبر من خلال مزجه مع أعشاب أخرى على الشكل التالي:

إضافة الميرمية إلى الشاي الأخضر يساعد في تخفيف حدة الدورة الشهرية.

لتنظيم مواعيد الدورة الشهرية ونزولها في موعدها، يمكن إضافة القليل من المردقوش للشاي الأخضر.

يساعد إضافة القرفة إلى الشاي الأخضر في تنظيم عمل الهرمونات والمبايض والتخفيف من الألم الشديد ونزول الدورة في موعدها المرتقب.

هل الشاي الاخضر يوقف الدورة

بحسب العديد من العلماء، فإن استهلاك 10 ميللغرام من الشاي الأخضر يومياً يمكن أن يؤثر سلباً على وظائف الجهاز التناسلي للمرأة. مشيرين إلى ان احتواء الشاي الأخضر على الكافيين قد يسبب اضطرابات عند المرأة تزيد من آلام الدورة الشهرية.

كما أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر قد يضعف عمل المبيضين ويؤدي لخلل في قدرتهما على إنتاج البويضات ما يسبب وقف الدورة الطبيعية من النزول كل شهر.

ويمكن للإكثار من الشاي الأخضر اثناء الدورة الشهرية أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وحدوث تشوهات في الجهاز التناسلي فضلاً عن خفض نسبة الخصوبة والتقليل من حدوث الحمل.

لذا ننصحك عزيزتي باستشارة الطبيبة النسائية حول فوائد وأضرار الشاي الأخضر اثناء الدورية، قبل اعتماده كأحد العلاجات الطبيعية.