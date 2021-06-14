فوائد التبرع بالدم للمتبرع، يصادف اليوم 14 يونيو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وهو اليوم الذي يعدَ بمثابة احتفال شكر لجميع المتبرعين طوعاً بالدم ومن دون مقابل، لمنح جزء من دمهم هدية لإنقاذ الأرواح.

ويشير موقع منظمة الصحة العالمية إلى أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة مهمة لرفع الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بالم كرسالة سامية بين جميع افراد المجتمع ممن يمكنهم القيام بهذا العمل الإنساني.

تساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، وإطالة أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم. كما أن التبرع الطوعي بالدم يقدم الدعم لإجراء العمليات الجراحية والطبية المعقدة، وهي استجابة طارئة للكوارث سواء كانت طبيعية أو من فعل الإنسان.

وكما أن التبرع بالدم مفيد للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليه، فإن له فوائد على صحة المتبرع ذاته والتي نستعرضها سوياً اليوم.

فوائد التبرع بالدم للمتبرع

يشدد الأطباء والسلطات الصحية على أهمية الاستمرار في التبرع بالدم وتشجيع من لم يقدم على هذه الخطوة، بالقيام بها بأسرع وقت خاصة اليوم وأثناء الاحتفال بيوم المتبرعين.

نظراً للفوائد الكثيرة التي يمكن الحصول عليها من هذا العمل الخيري خصوصاً على صحة المتبرع نفسه.

ومن فوائد التبرع بالدم للمتبرع كما أوردها موقع "ويب طب"، ان معدل الاصابة بالنوبات القلبية والنزيف الدماغي هو أقل بكثير لدى المتبرعين بالدم مقارنة ببقية السكان، حسبما أظهرت دراسات عدة أجريت في الولايات المتحدة وفنلندا.

إذ أن التبرع الدائم بالدم يقلل من نسبة الحديد في كريات الدم الحمراء، والحديد هو مادة سامة يؤدي تراكمها في الجسم الى أكسدة الأكسجين. وبالتالي فإن تقليل هذه المادة يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والنزيف الدماغي.

ومن فوائد التبرع بالدم للمتبرع الصحية الأخرى:

الكشف عن بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان دون معرفته، إذ يخضع المتبرع بالدم لفحص جسدي بسيط وفحص دم سريع قبل التبرع ما يساعد على اكتشاف ما إذا كان يعاني من مشاكل في ضغط الدم أو فقر الدم.

تعزيز المشاعر الإيجابية والسعادة لتقديم المساعدة للآخرين.

التبرع بالدم يتيح حرق السعرات الحرارية، إذ يحرق المتبرع بالدم ما يقرب من 650 سعر حراري وفقاً لمركز سانت ماري الطبي.

5 نصائح للمتبرعين بالدم في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد

مع تفشي فيروس كورونا الجديد واستمراره في حصد المزيد من الإصابات والوفيات يومياً، باتت فكرة التبرع بالدم تخيف البعض وتجعله متردداً في الإستمرار بالقيام بهذه المهمة الإنسانية الرائعة.

لكن الأطباء وخبراء الصحة يطمئنون المتبرعين بالدم بإمكانية التبرع بشكل آمن وصحي دون أية مضاعفات أو خشية من عدوى فيروس كورونا.

ويمكن للمتبرعين بالدم اتباع النصائح المهمة التالية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، كما نشرها موقع "اليوم السابع" نقلاً عن موقع On My Health: