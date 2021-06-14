طريقة عمل البقلاوة بالجلاش في المنزل شهية خفيفة وسريعة التحضير

طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل ، أسهل طريقة لتحضير تلك الحلوى الشرقية البديعة، فهي تتميز بسهولة التحضير، ولمذاق الشرقي الرائع، خاصة مع إضافة القطر إليها، ولهذا السبب فهي تشتهر بوجودها على مائدة شهر رمضان المبارك، وكذلك في المناسبات العادية، نظرًا لأنها مشبعة ولها مذاق خاص جدًا. ويتم تحضير البقلاوة بأكثر من طريقة، تختلف فقط من حيث المكونات، أو الطريقة التي يتبعها الشيف نفسه، مثل طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، و طريقة عمل البقلاوة فاطمة ابو حاتي، و طريقة عمل البقلاوة العادية، و طريقة عمل البقلاوة البيتي. وأغلبها طرق سهلة واقتصادية تناسب كل عشاقها.

من أهم طرق عمل البقلاوة في البيت، أو طريقة عمل البقلاوة البيتي، هي طريقة عمل البقلاوة المورقة، وهي نفس طريقة عمل البقلاوة المصري، والتي تتميز بأنها تحضر باستخدام الجلاش، الذي يمنحها هذا التوريق، وتلك الطبقات اللذيذة ذات الشكل المميز في النهاية. وتختلف طريقة عمل بقلاوة مورقة المصري، عن الطرق الأخرى لتحضيرها، فمنها طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، ولكن طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل التي نحن بصددها، سوف نسكب عليها القطر وهي ساخنة.

علبة جلاش وزن 500 جرام.

100 جرام زبدة.

½ كوب زيت نباتي.

150 جرام فستق حلبي مجروش.

كوب ونصف مياه للقطر.

500 جرام سكر لتحضير القطر.

ملعقتان من عصير الليمون.