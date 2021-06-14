طريقة عمل البقلاوة بالجلاش في المنزل شهية خفيفة وسريعة التحضير

طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل ، أسهل طريقة لتحضير تلك الحلوى الشرقية البديعة، فهي تتميز بسهولة التحضير، ولمذاق الشرقي الرائع، خاصة مع إضافة القطر إليها، ولهذا السبب فهي تشتهر بوجودها على مائدة شهر رمضان المبارك، وكذلك في المناسبات العادية، نظرًا لأنها مشبعة ولها مذاق خاص جدًا. ويتم تحضير البقلاوة بأكثر من طريقة، تختلف فقط من حيث المكونات، أو الطريقة التي يتبعها الشيف نفسه، مثل طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، و طريقة عمل البقلاوة فاطمة ابو حاتي، و طريقة عمل البقلاوة العادية، و طريقة عمل البقلاوة البيتي. وأغلبها طرق سهلة واقتصادية تناسب كل عشاقها.طريقة عمل البقلاوة في المنزل
من أهم طرق عمل البقلاوة في البيت، أو طريقة عمل البقلاوة البيتي، هي طريقة عمل البقلاوة المورقة، وهي نفس طريقة عمل البقلاوة المصري، والتي تتميز بأنها تحضر باستخدام الجلاش، الذي يمنحها هذا التوريق، وتلك الطبقات اللذيذة ذات الشكل المميز في النهاية. وتختلف طريقة عمل بقلاوة مورقة المصري، عن الطرق الأخرى لتحضيرها، فمنها طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، ولكن طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل التي نحن بصددها، سوف نسكب عليها القطر وهي ساخنة.طريقة عمل البقلاوة أو الزلابية
- علبة جلاش وزن 500 جرام.
- 100 جرام زبدة.
- ½ كوب زيت نباتي.
- 150 جرام فستق حلبي مجروش.
- كوب ونصف مياه للقطر.
- 500 جرام سكر لتحضير القطر.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- حضري القطر أولا، وذلك بوضع المياه والسكر في إناء على النار.
- ثم حركي المكونات حتى يذوب السكر. ثم اتركي المزيج يغلي جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي إلى المكونات عصير الليمون. ثم أغلقي النار واتركي القطر يبرد.
- سخني الف رن عند درجة حرارة، 180 درجة مئوية.
- وفي إناء آخر، أذيبي الزبدة مع الزيت.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وقطعي الجلاش وفقًا لحجم الصينية.
- إدهني الصينية البزيت والزبدة أولا، ثم افردي شريحة من عجينة الجلاش الجاهزة.
- ادهني شريحة الجلاش بالزيت والزبدة، وكرري العملية مع نصف كمية الجلاش لديك.
- وبعد الانتهاء من نصف الكمية، ضعي في المنتصف الفستق الحلبي في كل أنحاء الصينية.
- ثم أعيدي الكرة مرة أخرى، وافردي باقي شرائح عجينة الجلاش الجاهزة، مع دهنها بالزيت والزبدة معًا.
- عقب الانتهاء من كل الكمية لديك، ادهنيها بالزيت والزبدة، ثم قطعيها إلى مربعات داخل الصينية.
- أدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن الساخن، لمدة نصف الساعة.
- ثم أخرجيها بعد أن تنضج، واتركيها تبرد قليلا، ثم اسكبي فوقها القطر المجهز سابقًا. وقدميها لأسرتك مع بعض المشروبات الساخنة.
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طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل ، أسهل طريقة لتحضير تلك الحلوى الشرقية البديعة، فهي تتميز بسهولة التحضير، ولمذاق الشرقي الرائع، خاصة مع إضافة القطر إليها، ولهذا السبب فهي تشتهر بوجودها على مائدة شهر رمضان المبارك، وكذلك في المناسبات العادية، نظرًا لأنها مشبعة ولها مذاق خاص جدًا. ويتم تحضير البقلاوة بأكثر من طريقة، تختلف فقط من حيث المكونات، أو الطريقة التي يتبعها الشيف نفسه، مثل طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، و طريقة عمل البقلاوة فاطمة ابو حاتي، و طريقة عمل البقلاوة العادية، و طريقة عمل البقلاوة البيتي. وأغلبها طرق سهلة واقتصادية تناسب كل عشاقها.طريقة عمل البقلاوة في المنزل
من أهم طرق عمل البقلاوة في البيت، أو طريقة عمل البقلاوة البيتي، هي طريقة عمل البقلاوة المورقة، وهي نفس طريقة عمل البقلاوة المصري، والتي تتميز بأنها تحضر باستخدام الجلاش، الذي يمنحها هذا التوريق، وتلك الطبقات اللذيذة ذات الشكل المميز في النهاية. وتختلف طريقة عمل بقلاوة مورقة المصري، عن الطرق الأخرى لتحضيرها، فمنها طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، ولكن طريقة البقلاوة بالجلاش في المنزل التي نحن بصددها، سوف نسكب عليها القطر وهي ساخنة.طريقة عمل البقلاوة أو الزلابية
- علبة جلاش وزن 500 جرام.
- 100 جرام زبدة.
- ½ كوب زيت نباتي.
- 150 جرام فستق حلبي مجروش.
- كوب ونصف مياه للقطر.
- 500 جرام سكر لتحضير القطر.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- حضري القطر أولا، وذلك بوضع المياه والسكر في إناء على النار.
- ثم حركي المكونات حتى يذوب السكر. ثم اتركي المزيج يغلي جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي إلى المكونات عصير الليمون. ثم أغلقي النار واتركي القطر يبرد.
- سخني الف رن عند درجة حرارة، 180 درجة مئوية.
- وفي إناء آخر، أذيبي الزبدة مع الزيت.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وقطعي الجلاش وفقًا لحجم الصينية.
- إدهني الصينية البزيت والزبدة أولا، ثم افردي شريحة من عجينة الجلاش الجاهزة.
- ادهني شريحة الجلاش بالزيت والزبدة، وكرري العملية مع نصف كمية الجلاش لديك.
- وبعد الانتهاء من نصف الكمية، ضعي في المنتصف الفستق الحلبي في كل أنحاء الصينية.
- ثم أعيدي الكرة مرة أخرى، وافردي باقي شرائح عجينة الجلاش الجاهزة، مع دهنها بالزيت والزبدة معًا.
- عقب الانتهاء من كل الكمية لديك، ادهنيها بالزيت والزبدة، ثم قطعيها إلى مربعات داخل الصينية.
- أدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن الساخن، لمدة نصف الساعة.
- ثم أخرجيها بعد أن تنضج، واتركيها تبرد قليلا، ثم اسكبي فوقها القطر المجهز سابقًا. وقدميها لأسرتك مع بعض المشروبات الساخنة.
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