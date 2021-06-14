الماسك السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف كالحرير وداعاً للكيراتين، يواجه الشعر المجعد العديد من المشاكل مثل الجفاف والخشونة وهذا ما يجعله يبدو في مظهر سيء، كما يعد مصدر إزعاج للكثير من النساء ولذلك يحتاج إلي الترطيب الدائم حتي تتمتعي بشعر ناعم ولامع.

وهناك أنواع مختلفة من منتجات العناية بالشعر مثل الكريم أو البلسم مما تساعد علي تخفيف تجعد وتموج خصل الشعر، كما أنها تعمل علي تنعيم الشعر وتوفير الرطوبة اللازمة.

إلا أنها تحتوي علي مواد كيميائية تسبب ضرر كبير للشعر علي المدي الطويل بدلاً من الاستفادة منها.

ولذا يمكنك اختيار مكونات طبيعية تماماً ولها تأثير قوي وفعال في فرد الشعر وتنعيمه بدون أي آثار جانبية.

أقوي ماسك لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف بمكونات جبارة بدون كيراتين

فرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف يتطلب عناية خاصة حيث أن هذا الشعر يتعرض للإجهاد يومياً، وهذا نتيجة عوامل الطقس السيئة أو استخدام أدوات تجفيف الشعر بصفة متكررة.

مما يجعل الشعر أكثر جفاف ويقوم بفقده الحيوية واللمعان ولكن الكيراتين أو البروتين ليس الحل المثالي لعلاج مشاكل الشعر المجعد المتعددة.

في حين أنه تتوافر وصفات وماسكات طبيعية تساعد علي إصلاح تلف الشعر والتخلص من التجعد به بكل سهولة.

ماسك الموز وزيت الزيتون لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف حرير ولامع

الموز من المكونات الفعالة التي توفر الترطيب للشعر كما يقوم بفرد خصل الشعر وتنعيمها لاحتوائه علي زيوت طبيعية.

كما يعد علاج قوي للشعر المجعد حيث يساعد علي تغذية الشعر والتخلص من الجفاف لشعر ناعم كالحرير.

وزيت الزيتون يحتوي علي كمية كبيرة من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تغذي الشعر وفروة الرأس.

كما يعتبر مكون فعال في فرد الشعر وتنعيمه من خلال قدرته علي التغلغل داخل الشعر مما يجعله أكثر مرونة ولمعان.

ثمرة من الموز الناضج.

1/2 كوب صغير من زيت الزيتون البكر.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

مكونات ماسك طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف بدون كيراتين

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الموز جيداً حتي تصبح ناعمة وبدون أي تكتلات.

ثم أضيفي زيت الزيتون والزبادي وامزجي المكونات حتي تتجانس وتصبح كريمي.

يوضع الماسك علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس بلطف.

يترك الماسك علي الشعر لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي كيف أصبح الشعر ناعم ومفرود بدون كيماويات.

طريقة تحضير ماسك فرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف وكيفية الاستخدام