طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا بدون فرن طريقة سهلة وسريعة التحضير في البيت

طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا بدون فرن ، أفضل الحلويات التي يقوم بتقديمها المحلات والمطاعم والكافيهات، هي حلوى التشيز كيك البارد، وخاصة إذا كانت بمذاق النوتيلا التي تجذب انتباه وتعجب الكثيرين كبار وصغار، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا بدون فرن تشيز كيك نوتيلا بارد في البيت وبمكونات موجودة في مطبخك.

طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا بدون فرن

سنقوم بتقدم مقادير تشيز كيك النوتيلا بالتفصيل بدون خبز، حيث تعتمد المقادير علي طبقة من البسكويت المفروم :

1/3 كوب من الشوكولاتة النوتيلا .

2ملعقة كبيرة من السكر البودرة .

عبوة كاملة من بسكويت الأوريو أو أي نوع بسكويت تفضلينه يفضل بالكاكاو .

3 ملاعق كبيرة من الزبدة السائحة .

250جرام جبن كريمي .

3/4 كوب من شوكولاتة النوتيلا.

1/4 كوب من كريمة الحلويات السائلة.

1/2 كوب سكر باودر.

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قومي بوضع ورق الزبدة في الصينية المستخدمة في تحضير تشيز كيك النوتيلا .

. قومي بطحن بسكويت الأوريو، ثم أضيفي إلي بسكويت الأوريو الزبدة السائحة واخلطيهم، ويعتبر البسكويت هو أساس تشيز كيك بدون فرن بديل طبقة الكيكة الاسفنجية.

بديل طبقة الكيكة الاسفنجية. ضعي البسكويت المطحون ناعم في الصينية واضغطي لتقومي بتسوية البسكويت في قاع الصينية، وادخليه الثلاجة مدة ساعة حتى تتماسك الطبقة.

باستخدام المضرب الكهربائي، قومي بخفق الجبن الكريمي وأضيفي إليه 1/2 كوب السكر ومقدار 1/4 كوب الكريمة السائلة و 3/4 كوب من النوتيلا وأخفقي مكونات تشيز كيك النوتيلا دقيقتين؛ لتحصلي علي قوام ناعم وكريمي.

دقيقتين؛ لتحصلي علي قوام ناعم وكريمي. قومي بوضع خليط الكريمة في كيس الحلواني، وضعيه فوق طبقة البسكويت التي قمنا بتحضيرها في الصينية.

ثم قومي بخفق السكر والكريمة، وقومي بوضع طبقة منها علي تشيز كيك النوتيلا بارد .

. باستخدام 1/3 كوب من النوتيلا، قومي بتزيين تشيز كيك النوتيلا البارد .

. قومي بإدخال صينية تشيز كيك النوتيلا الثلاجة قبل التقديم 4 ساعات، واستمتعي بألذ طعم تشيز كيك النوتيلا بدون فرن.

طريقة عمل تشيز كيك بارد