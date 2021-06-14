طريقة عمل مخلل الخيار السوري المقرمش في البيت

طريقة عمل الخيار المخلل في البيت مقرمش ولذيذ مثل الجاهز، يعد مخلل الخيار من الذي المخللات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، وهو من أنواع المخللات التي لابد من توفرها على السفرة بجانبك كافة الأطعمة، وأيضاً يتم تقديمه فى المطاعم بجانب كافة الأكلات ومن أهمهم الشاورما السوري والدجاج المشوي والحواوشي وغيرهم، لذلك نال الخيار المخلل على شهرة كبيرة جداً بين كافة المراحل العمرية لما له من مذاق أكثر من رائع، ويعتقد البعض أن تحضير الخيار المخلل صعب للغاية ولكنه اعتقاد خاطئ تماما، حيث يمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال اتباع الخطوات التي نوفرها لك في السطور التالية. طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش المكونات: كيلو من الخيار حجم متوسط أو صغير.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الصخري.

2 كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

فص كبير من الثوم المقشر. خطوات تحضير الخيار المخلل في البيت أولا احضري برطمان زجاجي أو بلاستيك صغير الحجم، وقومي بغسله جيدا حتى يصبح جاهز للاستخدام.

بعد ذلك أضيفي فيه حبات الخيار مع مراعاة عدم عمل أي فتحات به.

بعد ذلك قومي بإضافة الملح في الماء ويتم تقليبه جيدا حتى يذوب الملح تماما.

ثم يضاف هذا الخليط إلى البرطمان المتواجد به الخيار.

بعد ذلك أضيفي ملعقة الخل وأخيرا ضيفي ملعقة السكر، وكذلك فص الثوم.

قومي بإغلاق البرطمان بإحكام، واتركيه جانبا لمدة سبع أيام حتى يصبح مخلل الخيار جاهز للتقديم وناضج تماما.

يراعى عند عمل الماء ضيفي لكل كوب ماء ملعقة كبيرة من الملح حتى يصبح البرطمان مليء بالماء ولا يفسد الخيار.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت. خطوات تحضير الخيار المخلل في البيت الوسوم

طريقة عمل الخيار المخلل في البيت مقرمش ولذيذ مثل الجاهز، يعد مخلل الخيار من الذي المخللات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، وهو من أنواع المخللات التي لابد من توفرها على السفرة بجانبك كافة الأطعمة، وأيضاً يتم تقديمه فى المطاعم بجانب كافة الأكلات ومن أهمهم الشاورما السوري والدجاج المشوي والحواوشي وغيرهم، لذلك نال الخيار المخلل على شهرة كبيرة جداً بين كافة المراحل العمرية لما له من مذاق أكثر من رائع، ويعتقد البعض أن تحضير الخيار المخلل صعب للغاية ولكنه اعتقاد خاطئ تماما، حيث يمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال اتباع الخطوات التي نوفرها لك في السطور التالية. طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش المكونات: كيلو من الخيار حجم متوسط أو صغير.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الصخري.

2 كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

فص كبير من الثوم المقشر. خطوات تحضير الخيار المخلل في البيت أولا احضري برطمان زجاجي أو بلاستيك صغير الحجم، وقومي بغسله جيدا حتى يصبح جاهز للاستخدام.

بعد ذلك أضيفي فيه حبات الخيار مع مراعاة عدم عمل أي فتحات به.

بعد ذلك قومي بإضافة الملح في الماء ويتم تقليبه جيدا حتى يذوب الملح تماما.

ثم يضاف هذا الخليط إلى البرطمان المتواجد به الخيار.

بعد ذلك أضيفي ملعقة الخل وأخيرا ضيفي ملعقة السكر، وكذلك فص الثوم.

قومي بإغلاق البرطمان بإحكام، واتركيه جانبا لمدة سبع أيام حتى يصبح مخلل الخيار جاهز للتقديم وناضج تماما.

يراعى عند عمل الماء ضيفي لكل كوب ماء ملعقة كبيرة من الملح حتى يصبح البرطمان مليء بالماء ولا يفسد الخيار.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت. خطوات تحضير الخيار المخلل في البيت

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