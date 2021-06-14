بكوب واحد من الدقيق حضري عجينة الكريب المسكر والوافل في البيت

نقدم لكم عبر موقعنا عجينة الكريب المسكر والوافل، حيث تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة الكريب المسكر والوافل لكي تقوم بعملها في المنزل، حيث أصبح الكريب والوافل من الأكلات سريعة التحضير التي تنال إعجاب الكثير، وأصبحا من أكثر الأكلات شراءً في هذه الأيام، ويتم بيعها في كثير من المناطق مثل النوادي، وتريد كل سيدة معرفة المكونات الطريقة لكي تعده بالمنزل للأطفال، ويكون بمكونات مضمونة.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل عجينة الكريب والوافل بكوب واحد من الدقيق والحليب، ومن الجدير بالذكر أن مكونات وصفة الكريب سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وأيضا تصنعين أكثر من 12 قطعه من الكريب بكوب واحد من الدقيق، ويمكن صنع حوالي 4 وافل من نفس المقدار لذا نقدم لكم الوصفة الساحرة، وأيضا نضمن لكم نجاح هذه الوصفة لانها مجربة ومقاديرها مضبوطة، لذا تابعونا.

عجينة الكريب المسكر والوافل

من أكثر الأكلات مبيعًا في الوقت الحالي هي الوافل والكريب بحشواته المختلفة، وأصبح الآن من الممكن عمل العجينة الخاصة بهما في المنزل بطريقة سهلة، وسوف نتعرف عليها.

ملعقة واحدة سكر.

كوب حليب.

كوب دقيق.

ملعقتان بيكنج باودر.

ملعقة بيكربونات صودا.

ذرة ملح.

ملعقة واحدة زبدة.

ذرة فانيليا.

حبتان من البيض.

يخفق البيض في محضر الطعام.

إضافة الحليب برفق واستكمال الخفق.

نضيف الزبدة والسكر ونستكمل الخفق مرة أخرى.

بعد مزج المكونات جيدًا نضيف المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر ومعهم بيكربونات الصودا، ونستمر في الخفق على سرعة متوسطة.

نقوم بتشغيل ماكينة الوافل حتى تسخن جيدًا.

ندهن الماكينة بقليل من الزيت أو الزبدة.

نضع كمية من العجينة داخلها ونتركها لثلاث دقائق.

نخرج العجينة من الماكينة برفق حتى لا تتفتت.

للكريب نقوم بوضع كمية من العجينة في مقلاة ساخنة على النار حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ونقوم بقلبها على الوجه الآخر ويأخذ نفس اللون.

من الممكن أن نقوم بحشو العجينة سواء للكريب أو الوافل بالشوكولاتة أو المربى أو غيرها من الحشوات الرائعة.

من الممكن أيضًا إضافة المكسرات أو الشوكولاتة الكرسبي.

يمكن حشو عجينة الكريب أو الوافل بالشوكولاتة البيضاء كما يفضلها البعض.

مكونات عجينة الكريب المسكر والوافلطريقة تحضير عجينة الكريب المسكر والوافل