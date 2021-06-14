طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج والزبيب على الطريقة السعودية

طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج والزبيب من أفضل الأطعمة و الوصفات التي يشتهر بها المطبخ السعودي وليس هذا فقط بل شهد انتشارا كبيرا في الدول العربية لذلك لا يخلو من على الموائد خاصة في المناسبات والعزائم والولائم لأن طبق الأرز البخاري بالدجاج يتميز بطعم وشكل طيب دعونا في بداية الأمر نتذكر أن الأرز البخاري بالدجاج الشهي دائما يحضر بجانب المشويات والعديد من الأطباق المفضلة الأخري والتي تشتهر بها معظم الدول العربية و من خلال هذه السطور سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم طبق الأرز البخاري بالدجاج بأبسط الخطوات وأقل التكلفة ونتيجة جديدة بطعم يذوب في الفم وطرأة في لحم الدجاج تابعوا معنا المكونات وخطوات التحضير. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج ومكوناته طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج ومكوناته المكونات.. عدد اربع أكواب أرز بسمتي.

2 ورقة غار.

مقدار نصف كوب زبيب.

حوالي ثلاث حبات كبيرة جزرعود كبير.

2 حبة بصل مقطع جوانح.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الخشن.

1 ملعقة كبيرة من الكمون الصحيح.

مقدار 1 ملعقة كبيرة بهارات مشكله.

ملح حسب الرغبة.

1 دجاجة كبيرة مقطعة و خالية من الجلد.

عدد 1 قرن فلفل احمر أو اخضر رومي.

ثلاثة أرباع كوب زيت صحي. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج في بداية الأمر ولابد أن تكون الدجاجة نظيفة ومغسولة جيدا بالليمون والزنجبيل والملح وقليل من الدقيق حتى تتخلصين من زفرة الدجاج بالنقع لمدة ساعة ثم تشطف ثم ينزع الجلد وتقطع الى قطع. ثم اغسلي الأرز جيد وينقع في الماء لمدة من الزمن 15 دقيقة للاستعمال اللاحق. احضري وعاء واسع وعميق وضعي فيه عدد 8 أكواب وارفعي على النار ليغلى غلى جيد. ثم ضيفي فيه الأرز السابق غسله وورق الغار والملح قلبي المكونات بهدوء. يترك الأرز على النار لكي يسلق لمده 15 دقيقة ويتم تصفيه ولكن بدون أن يتم نضجه بالكامل. ثم ارفعي الوعاء من على النار وصفي الأرز واحتفظي به دافىء. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة ضيفي فيه نصف كوب زيت بعد أن يسخن الزيت ضعي الزبيب وقومي بتقليبه إلى أن يصبح الزبيب منتفخا ثم أخرجيها واتركيه جانبا. ضعي الدجاج في باقي الزيت مع الاستمرار في التقليب من جميع الجهات إلى أن يصير لونه ذهبي ثم ضيفي عليه مكونات الملح والفلفل والكمون والبهارات. ثم انزلي عليهم بحوالي 3 كوب من الماء الساخن واتركيه ليغلي. ثم ضيفي عليهم قرون الفلفل مع التقليب و اتركي المكونات على النار لمدة 15 دقيقة لكي ينضج الدجاج بالكامل وتحصلين على مرقة خفيفة. ضيفي على الدجاج الأرز مع عملية الضغط على الدجاج لكي يدخل الأرز قليلا. قومي بعمل فتحة خفيفة في الأرز وضعي فيها كل من الزبيب والجزر فوق سطح الأرز. ثم قومي برش بعض من حبيبات الأرز على الجزر والزبيب. قومي بتغطيه الوعاء لكي تتجانس المكونات مع بعضها و تكتسب النكهة الطيبة و يتم نضج الأرز. يترك الوعاء على نار هادئة لمدة نصف ساعة. بعد أن ينضج الأرز البخاري بالدجاج ارفعيه من على النار وأبعدي الطبقة العلوية لكي تزيني بها طبق التقديم. سكبي بعد ما تبقى من الطبقة الأولي في طبق التقديم وضعي عليه الطبق العلوية ووزعي عليه البصل للتزين. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج وصلنا إلي نهاية وصفتنا الأرز البخاري بالدجاج أتمني أن تكون وصفة سهلة و طيبة على كل ربه منزل. الوسوم

طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج والزبيب من أفضل الأطعمة و الوصفات التي يشتهر بها المطبخ السعودي وليس هذا فقط بل شهد انتشارا كبيرا في الدول العربية لذلك لا يخلو من على الموائد خاصة في المناسبات والعزائم والولائم لأن طبق الأرز البخاري بالدجاج يتميز بطعم وشكل طيب دعونا في بداية الأمر نتذكر أن الأرز البخاري بالدجاج الشهي دائما يحضر بجانب المشويات والعديد من الأطباق المفضلة الأخري والتي تشتهر بها معظم الدول العربية و من خلال هذه السطور سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم طبق الأرز البخاري بالدجاج بأبسط الخطوات وأقل التكلفة ونتيجة جديدة بطعم يذوب في الفم وطرأة في لحم الدجاج تابعوا معنا المكونات وخطوات التحضير. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج ومكوناته طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج ومكوناته المكونات.. عدد اربع أكواب أرز بسمتي.

2 ورقة غار.

مقدار نصف كوب زبيب.

حوالي ثلاث حبات كبيرة جزرعود كبير.

2 حبة بصل مقطع جوانح.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الخشن.

1 ملعقة كبيرة من الكمون الصحيح.

مقدار 1 ملعقة كبيرة بهارات مشكله.

ملح حسب الرغبة.

1 دجاجة كبيرة مقطعة و خالية من الجلد.

عدد 1 قرن فلفل احمر أو اخضر رومي.

ثلاثة أرباع كوب زيت صحي. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج في بداية الأمر ولابد أن تكون الدجاجة نظيفة ومغسولة جيدا بالليمون والزنجبيل والملح وقليل من الدقيق حتى تتخلصين من زفرة الدجاج بالنقع لمدة ساعة ثم تشطف ثم ينزع الجلد وتقطع الى قطع. ثم اغسلي الأرز جيد وينقع في الماء لمدة من الزمن 15 دقيقة للاستعمال اللاحق. احضري وعاء واسع وعميق وضعي فيه عدد 8 أكواب وارفعي على النار ليغلى غلى جيد. ثم ضيفي فيه الأرز السابق غسله وورق الغار والملح قلبي المكونات بهدوء. يترك الأرز على النار لكي يسلق لمده 15 دقيقة ويتم تصفيه ولكن بدون أن يتم نضجه بالكامل. ثم ارفعي الوعاء من على النار وصفي الأرز واحتفظي به دافىء. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة ضيفي فيه نصف كوب زيت بعد أن يسخن الزيت ضعي الزبيب وقومي بتقليبه إلى أن يصبح الزبيب منتفخا ثم أخرجيها واتركيه جانبا. ضعي الدجاج في باقي الزيت مع الاستمرار في التقليب من جميع الجهات إلى أن يصير لونه ذهبي ثم ضيفي عليه مكونات الملح والفلفل والكمون والبهارات. ثم انزلي عليهم بحوالي 3 كوب من الماء الساخن واتركيه ليغلي. ثم ضيفي عليهم قرون الفلفل مع التقليب و اتركي المكونات على النار لمدة 15 دقيقة لكي ينضج الدجاج بالكامل وتحصلين على مرقة خفيفة. ضيفي على الدجاج الأرز مع عملية الضغط على الدجاج لكي يدخل الأرز قليلا. قومي بعمل فتحة خفيفة في الأرز وضعي فيها كل من الزبيب والجزر فوق سطح الأرز. ثم قومي برش بعض من حبيبات الأرز على الجزر والزبيب. قومي بتغطيه الوعاء لكي تتجانس المكونات مع بعضها و تكتسب النكهة الطيبة و يتم نضج الأرز. يترك الوعاء على نار هادئة لمدة نصف ساعة. بعد أن ينضج الأرز البخاري بالدجاج ارفعيه من على النار وأبعدي الطبقة العلوية لكي تزيني بها طبق التقديم. سكبي بعد ما تبقى من الطبقة الأولي في طبق التقديم وضعي عليه الطبق العلوية ووزعي عليه البصل للتزين. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج وصلنا إلي نهاية وصفتنا الأرز البخاري بالدجاج أتمني أن تكون وصفة سهلة و طيبة على كل ربه منزل.

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