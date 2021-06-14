طريقة عمل كيكة الكاسترد اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

تعتبر كيكة الكاسترد ، من أفضل أنواع الكيك الذي يعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، وهي تعتبر من أفضل أنواع الكيك الهش والخفيف علي المعدة، ويقبل علي تناولها الكثير من الكبار والصغار، فهي من أشهي وألذ الوجبات السريعة لأنها لا تأخذ وقت طويل عند تحضيرها، وهي كعكة يعشقها الأطفال كثيراً لأنها تحتوي علي مذاق رائع وللذيذ، وتبحث دائماً السيدات علي وجبات سهلة وخفيفة تقدمها إلي أفراد أسرتها، لذلك ننصح دائماً السيدات بعمل هذه الكعكة الشهية لأطفالها، تحتوي هذه الكعكة علي نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأطفال خلال يومهم، لأنها تحتوي علي مكونات مفيدة للجسم مثل اللبن وبيض والدقيق وهكذا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الكاسترد اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة في متناول الجميع. مكونات عمل كيكة الكاسترد مكونات عمل كيكة الكاسترد تعرفي علي مكونات عمل كيكة الكاسترد في المنزل وهي كالاتي:- 2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة بكينج باودر.

معلقة كبيرة خل.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت.

3 باكو فانيليا.

رشة ملح. للكاسترد:- ثلاث كوب من اللبن.

خمس ملاعق كبيرة كاسترد.

4 معلقة كبيرة سكر.

كوب شكولاتة قطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي خطوات سهلة لعمل كيكة الكاسترد اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:- نقوم بضرب الزيت والسكر والبيض والفانيليا والخل في الخلاط جيداً حتي تمتزج المكونات مع بعضها. يخلط الدقيق والباكينج باودر والملح، ثم يضاف خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق ويقلب جيداً. يصب بعد ذلك الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، ثم توضع في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية حتي تنضج تماماً. تترك الكيكة لتبرد ويزال الوجه بالسكين، ثم يقلب علي النار اللبن والكاسترد والسكر حتي الغليان. عندما يصبح القوام غليظ تضاف قطع الشكولاتة لخليط الكاسترد وهو ساخن ويقلب باستمرار. يوضع الكاسترد بعد أن يهدأ قليلاً علي وجه الكعكة، ثم توضع في الثلاجة حتي يتماسك الخليط، ثم تقطع وتقدم بارده بالهنا والشفا. أهم النصائح لنجاح وصفة كيكة الكاسترد هناك بعض النصائح لضمان نجاح وصفة الكعكة إليكي بعضها وهي كما يلي:- يجب تسخين الفرن قبل البدء بتحضير الكعكة.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

نخل الدقيق مرة أو مرتين للحصول علي نتيجة ممتازة.

الالتزام بكمية المقادير المظبوطة.

عدم زيادة الدقيق عن المواد السائلة. الوسوم

تعتبر كيكة الكاسترد ، من أفضل أنواع الكيك الذي يعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، وهي تعتبر من أفضل أنواع الكيك الهش والخفيف علي المعدة، ويقبل علي تناولها الكثير من الكبار والصغار، فهي من أشهي وألذ الوجبات السريعة لأنها لا تأخذ وقت طويل عند تحضيرها، وهي كعكة يعشقها الأطفال كثيراً لأنها تحتوي علي مذاق رائع وللذيذ، وتبحث دائماً السيدات علي وجبات سهلة وخفيفة تقدمها إلي أفراد أسرتها، لذلك ننصح دائماً السيدات بعمل هذه الكعكة الشهية لأطفالها، تحتوي هذه الكعكة علي نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأطفال خلال يومهم، لأنها تحتوي علي مكونات مفيدة للجسم مثل اللبن وبيض والدقيق وهكذا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الكاسترد اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة في متناول الجميع. مكونات عمل كيكة الكاسترد مكونات عمل كيكة الكاسترد تعرفي علي مكونات عمل كيكة الكاسترد في المنزل وهي كالاتي:- 2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة بكينج باودر.

معلقة كبيرة خل.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت.

3 باكو فانيليا.

رشة ملح. للكاسترد:- ثلاث كوب من اللبن.

خمس ملاعق كبيرة كاسترد.

4 معلقة كبيرة سكر.

كوب شكولاتة قطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي خطوات سهلة لعمل كيكة الكاسترد اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:- نقوم بضرب الزيت والسكر والبيض والفانيليا والخل في الخلاط جيداً حتي تمتزج المكونات مع بعضها. يخلط الدقيق والباكينج باودر والملح، ثم يضاف خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق ويقلب جيداً. يصب بعد ذلك الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، ثم توضع في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية حتي تنضج تماماً. تترك الكيكة لتبرد ويزال الوجه بالسكين، ثم يقلب علي النار اللبن والكاسترد والسكر حتي الغليان. عندما يصبح القوام غليظ تضاف قطع الشكولاتة لخليط الكاسترد وهو ساخن ويقلب باستمرار. يوضع الكاسترد بعد أن يهدأ قليلاً علي وجه الكعكة، ثم توضع في الثلاجة حتي يتماسك الخليط، ثم تقطع وتقدم بارده بالهنا والشفا. أهم النصائح لنجاح وصفة كيكة الكاسترد هناك بعض النصائح لضمان نجاح وصفة الكعكة إليكي بعضها وهي كما يلي:- يجب تسخين الفرن قبل البدء بتحضير الكعكة.

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

نخل الدقيق مرة أو مرتين للحصول علي نتيجة ممتازة.

الالتزام بكمية المقادير المظبوطة.

عدم زيادة الدقيق عن المواد السائلة.

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