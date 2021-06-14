الكريم الكوري المعجزة السحري أقوى وصفة مبيضة للبشرة بسرعة فائقة والتخلص من التجاعيد

يعد الكريم الكوري المعجزة أحد أفضل كريمات تبييض البشرة ومنحها إشراقة وإزالة للبقع وتوحيد للون، وقد تلجأ السيدات لشراؤه، إلا أننا اليوم سنخبركم عن طريقة عمله في المنزل بكل سهولة، فاستخدام الكريمات والمستحضرات الكيميائية يسبب غلق مسام الوجه، ويؤدي في النهاية لحدوث اسمرار وتبقع في البشرة، أما وصفتنا اليوم هي سر من أسرار المرأة الكوريى في العناية ببشرتها، فتلك الوصفة تستخدم في توحيد لون البشرة وإزالة الاسمرار والتصبغات نهائياً، كما أنها فعالة في حماية البشرة من حروق الشمس، لذا إليكم طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة السحري. طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة من البن.

ملعقة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة زيت اللوز المر. طريقة التحضير: احضري إناء صغير زجاجي نظيف، ثم افرغي ملعقة النشا وماء الورد والدقيق والبن واللبن البودرة.

يتم إضافة الزيوت وتقليبها جيداً ومزجها مع الخليط.

يوضع الخليط في حمام ماء ساخن أو في المايكروويف، حيقلب حتى يبدأ الخليط في التحول إلى مزيج كريمي.

يتم ترك المزيج حتى يبرد تماما.

باستخدام الهاند بلندر قومي بخفق المزيج السابق جيداً حتى يصبح مثل قوام الكريم

يوضع في برطمان أو عبوة زجاجية نظيفة في الثلاجة.

يتم استخدامه مرة واحدة كل يوم قبل النوم في الماسء، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف، وتترك البشرة بدون أي كريمات أثناء النوم.

مع الاستخدام اليومي المنتظم في غضون خمس أيام فقط ستلاحظين بشرتك أصبحت فاتحة وبيضاء كما ستلاحظين اختفاء البقع والاسمرام، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل الكريم الكوري المعجزة بسهولة شديدة. الوسوم

يعد الكريم الكوري المعجزة أحد أفضل كريمات تبييض البشرة ومنحها إشراقة وإزالة للبقع وتوحيد للون، وقد تلجأ السيدات لشراؤه، إلا أننا اليوم سنخبركم عن طريقة عمله في المنزل بكل سهولة، فاستخدام الكريمات والمستحضرات الكيميائية يسبب غلق مسام الوجه، ويؤدي في النهاية لحدوث اسمرار وتبقع في البشرة، أما وصفتنا اليوم هي سر من أسرار المرأة الكوريى في العناية ببشرتها، فتلك الوصفة تستخدم في توحيد لون البشرة وإزالة الاسمرار والتصبغات نهائياً، كما أنها فعالة في حماية البشرة من حروق الشمس، لذا إليكم طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة السحري. طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة طريقة عمل الكريم الكوري المعجزة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة من البن.

ملعقة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة زيت اللوز المر. طريقة التحضير: احضري إناء صغير زجاجي نظيف، ثم افرغي ملعقة النشا وماء الورد والدقيق والبن واللبن البودرة.

يتم إضافة الزيوت وتقليبها جيداً ومزجها مع الخليط.

يوضع الخليط في حمام ماء ساخن أو في المايكروويف، حيقلب حتى يبدأ الخليط في التحول إلى مزيج كريمي.

يتم ترك المزيج حتى يبرد تماما.

باستخدام الهاند بلندر قومي بخفق المزيج السابق جيداً حتى يصبح مثل قوام الكريم

يوضع في برطمان أو عبوة زجاجية نظيفة في الثلاجة.

يتم استخدامه مرة واحدة كل يوم قبل النوم في الماسء، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف، وتترك البشرة بدون أي كريمات أثناء النوم.

مع الاستخدام اليومي المنتظم في غضون خمس أيام فقط ستلاحظين بشرتك أصبحت فاتحة وبيضاء كما ستلاحظين اختفاء البقع والاسمرام، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل الكريم الكوري المعجزة بسهولة شديدة.

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