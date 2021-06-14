طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتصفية البشرة وتبييضها بمكونات في كل بيت

كريم الأرز الكوري ، يحتوي على مواد مفيدة للبشرة مثل اللبن والأرز الذي ينقي الوجه، ومن أكثر الناس استعمالا للأرز في وصفاتهم التجميلية للعناية بالبشرة هم الكوريين لذلك تجد بشرتهم أكثر نقاء وصفاء من غيرهم، وكذلك هناك أكثر من طريقة ووصفة يمكنك إدخال الأرز فيها لتستخلصي فوائده مثل صابونة الأرز التي تحتوي على العديد من الفوائد ويجهلها الكثيرين، وهناك عدة وصفات للصابون يمكنك تجربتها مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابونة اللبن، وصابونة العسل الطبيعي، وصابونة القهوة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل كريم الأرز الكوري.

مكونات كريم الأرز الكوري

يتكون كريم الأرز الكوري من مكونات متوفرة عند أغلب البيوت، فهي مكونات بسيطة وليس بها أي مواد كيميائية وهي كالتالي:-

ملعقة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبار من بشر صابونة دوف.

ثلاثة ملاعق كبار من الحليب.

ملعقة من نشا الأرز.

عصير نصف ثمرة ليمون.

طريقه التحضير

طريقة التحضير لا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-