طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتصفية البشرة وتبييضها بمكونات في كل بيت

- 1/2
- 2/2
كريم الأرز الكوري ، يحتوي على مواد مفيدة للبشرة مثل اللبن والأرز الذي ينقي الوجه، ومن أكثر الناس استعمالا للأرز في وصفاتهم التجميلية للعناية بالبشرة هم الكوريين لذلك تجد بشرتهم أكثر نقاء وصفاء من غيرهم، وكذلك هناك أكثر من طريقة ووصفة يمكنك إدخال الأرز فيها لتستخلصي فوائده مثل صابونة الأرز التي تحتوي على العديد من الفوائد ويجهلها الكثيرين، وهناك عدة وصفات للصابون يمكنك تجربتها مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابونة اللبن، وصابونة العسل الطبيعي، وصابونة القهوة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل كريم الأرز الكوري.مكونات كريم الأرز الكوري
يتكون كريم الأرز الكوري من مكونات متوفرة عند أغلب البيوت، فهي مكونات بسيطة وليس بها أي مواد كيميائية وهي كالتالي:-
- ملعقة من الأرز الأبيض.
- كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق كبار من بشر صابونة دوف.
- ثلاثة ملاعق كبار من الحليب.
- ملعقة من نشا الأرز.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير لا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-
- أول خطوة نقوم بجلب إناء ونضع فيه ملعقة كبيرة من الأرز وكوب من الماء ونترك الأرز منقوع في الماء لمدة 24 ساعة.
- ثاني خطوة بعد ذلك نقوم بتصفية الماء في إناء ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبار من بشر صابونة دوف ونقلب جيدا، ثم نضيف ملعقة من نشا الذرة ونستمر في التقليب.
- ثم نضيف ثلاث ملاعق كبار من الحليب وعصير نصف ثمرة ليمون ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار هادئة ونستمر في التقليب على النار حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي ويتماسك جيدا.
- وبعدما يأخذ القوام المرغوب نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد بعد ذلك نقوم بوضعه في علبة بلاستيكية محكمة الغلق ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.
الوسوم
كريم الأرز الكوري ، يحتوي على مواد مفيدة للبشرة مثل اللبن والأرز الذي ينقي الوجه، ومن أكثر الناس استعمالا للأرز في وصفاتهم التجميلية للعناية بالبشرة هم الكوريين لذلك تجد بشرتهم أكثر نقاء وصفاء من غيرهم، وكذلك هناك أكثر من طريقة ووصفة يمكنك إدخال الأرز فيها لتستخلصي فوائده مثل صابونة الأرز التي تحتوي على العديد من الفوائد ويجهلها الكثيرين، وهناك عدة وصفات للصابون يمكنك تجربتها مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابونة اللبن، وصابونة العسل الطبيعي، وصابونة القهوة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل كريم الأرز الكوري.مكونات كريم الأرز الكوري
يتكون كريم الأرز الكوري من مكونات متوفرة عند أغلب البيوت، فهي مكونات بسيطة وليس بها أي مواد كيميائية وهي كالتالي:-
- ملعقة من الأرز الأبيض.
- كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق كبار من بشر صابونة دوف.
- ثلاثة ملاعق كبار من الحليب.
- ملعقة من نشا الأرز.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير لا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-
- أول خطوة نقوم بجلب إناء ونضع فيه ملعقة كبيرة من الأرز وكوب من الماء ونترك الأرز منقوع في الماء لمدة 24 ساعة.
- ثاني خطوة بعد ذلك نقوم بتصفية الماء في إناء ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبار من بشر صابونة دوف ونقلب جيدا، ثم نضيف ملعقة من نشا الذرة ونستمر في التقليب.
- ثم نضيف ثلاث ملاعق كبار من الحليب وعصير نصف ثمرة ليمون ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار هادئة ونستمر في التقليب على النار حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي ويتماسك جيدا.
- وبعدما يأخذ القوام المرغوب نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد بعد ذلك نقوم بوضعه في علبة بلاستيكية محكمة الغلق ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتصفية البشرة وتبييضها بمكونات في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.