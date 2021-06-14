اقوى كيراتين للشعر الخشن بمكون منزلي ساحر لتنعيم وتطويل وفرد الشعر المجعد الأفريقي

اقوى كيراتين للشعر الخشن قومي بإعداده بواسطة كريم البانثينول الساحر وودعي الشعر الخشن والمجعد، تعد مشكلة الشعر الخشن من المشاكل التي تؤرق كل النساء، فكل النساء تتمنى ان تحصل على شعر ناعم وحريري ومفرود، وكريم البانثينول من الكريمات المرطبة قوية المفعول للتعامل مع الشعر الهائش والمجعد، فيقوم بفرد الشعر ويعطيه ملمس حريري مثل الكوريات، فهو بمثابة كرياتين منزلى لتنعيم الشعر من الاستعمل الاول.

اقوى كيراتين للشعر الخشن

كريم البانثينول أقوى كيراتين طبيعى للشعر وفعال لحل مشكلة الشعر الهائش والمجعد، أذ ان كريم البانثينول يعالج تلف الشعر الناتج استخدام الصبغات والكريمات الكيمائية، والعوامل الجوية من عرق وغبار وشمس، فكريم البانثينول يعيد الحياة مرة أخرى لشعرك، ويمنحه ترطيب ولمعان وكثافة رائعة.

قومي بفراغ انبوبة كريم بانثينول 20 جرام مع كمية بلسم مناسبة لشعرك، وبعد غسيل الشعر قومي بتطبيق خليط البانثينول

20 جرام مع كمية بلسم مناسبة لشعرك، وبعد غسيل الشعر قومي بتطبيق خليط البانثينول والبلسم على شعرك لمدة ربع ساعة بعد ذالك اشطفي شعرك بماء بارد. ستلاحظين نتائج رائعة من الاستخدام الأول وستحصلين على شعر مفرود وصحى.

مقدار نصف كوب من حليب جوز الهند.

معلقتين كبيرتين من النشا.

انبوبة كريم بانثينول 20 جرام.

فرشاة صبغ لتوزيع الكرياتين.

اخلطي في وعاء نظيف ومعقم، النشا مع حليب جوز الهند مع كريم البانثينول حتى يمتزجوا مع جيداً.

حتى يمتزجوا مع جيداً. قسمي شعرك الى أربعة اقسام وقومي باستخدام فرشاة الصبغ، بفرد خليط الكرياتين الطبيعي على شعرك من الجذور الى الأطراف.

قومي بلف شعرك حول راسك طاقية. بعد ذلك غطي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة كاملة.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المخفف بقليل من الماء.

كررى الوصفة مرة كل أسبوع ستحافظين على شعرك مفرود وناعم وصحي.

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المواد الطبيعية المستخدمة في الكرياتين الطبيعي للشعر خلطة قوية ومغذية للشعر، و تزيد من لمعانة و حيويته، غير المكونات الكيمائية التي تؤذى بويصلات الشعر و فروة الراس، غير انها من أسباب الاصابة بالسرطان، غير أسعارها الباهظة الثمن، فالمكونات كرياتين طبيعي للشعر كلها مفيدة و مغذية للشعر و لا تضر شعرك او صحتك و هى تعتبر اقوى كيراتين للشعر الخشن.