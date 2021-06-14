طريقة عمل الخبز التركي المشهور: بطريقة جبارة لكل ست بيت شاطرة في المطبخ

يعد الخبز التركي من اروع المخبوزات التركية الهشة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، ولكل بلد وكل دولة لها طريقتها الخاصة بها ومكوناتها المعروفة، ويستخدم هذا الخبز في الإفطار وبين الوجبات ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، وهذا النوع من المخبوزات يتم تزينه بحبة البركة أو ما يسميها البعض بالحبة السوداء وذلك على حسب الرغبة، وهذه الطريقة غير أي طريقة حيث أنها تتميز بالسهولة والبساطة وقلة المجهود، وفي هذا الموضوع المختصر من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل الخبز التركي وطريقة تحضيره المفصلة البسيطة.مكونات عمل الخبز التركي
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة غير مكلفة حتى لا تكلف من يقوم به وهذه المكونات هي كما يلي:
- كوب من اللبن الدافئ.
- ٥ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ١٠ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتين صغيرتين من الملح.
- ١٠٠ جرام من الزبدة.
لتزيين الوجه
- حبة واحدة من البيض.
- قليل من حبة البركة.
يتم تحضير الخبز بعدة أنواع مختلفة على حسب إمكانيات كل شخص وهذه الطريقة في مقدرة الجميع وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بوضع الزبدة في إناء على النار حتى تذوب تماماً ثم نضيف عليها الحليب وبعد ذلك الماء ونتركهم على نار هادئة لمدة قليلة على النار حتى يسخن الخليط.
- نرفع الخليط من على النار ونضعه في المضرب الكهربائي لمدة ٥ دقائق على سرعة متوسطة مع إضافة كمية السكر المطلوبة.
- نخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك الضيق ثم نقلب به كمية الملح وملاعق الخميرة الفورية المحددة.
- نقلب هذه المكونات جيداً ونضعهم على خليط اللبن والزبدة.
- نعجن هذه المكونات لمدة ربع ساعة حتى تتجانس وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ٣٥ دقيقة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يرتاح العجين نعيد عجنها مرة أخرى.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى ٣ قطع متساوية.
- نضع كل قطعة في صينية ونفردها براحة اليد حتى تصل إلى سمك ١ سم.
- نقوم بعمل ثقوب صغيرة في العجينة حتى تكون على شكل مستطيلات.
- نخفق البيضة وندهن بها وجه الخبز ونرش عليها حبة البركة ونترك العجين يرتاح لمدة ٥ دقائق.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج.
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يعد الخبز التركي من اروع المخبوزات التركية الهشة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، ولكل بلد وكل دولة لها طريقتها الخاصة بها ومكوناتها المعروفة، ويستخدم هذا الخبز في الإفطار وبين الوجبات ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، وهذا النوع من المخبوزات يتم تزينه بحبة البركة أو ما يسميها البعض بالحبة السوداء وذلك على حسب الرغبة، وهذه الطريقة غير أي طريقة حيث أنها تتميز بالسهولة والبساطة وقلة المجهود، وفي هذا الموضوع المختصر من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل الخبز التركي وطريقة تحضيره المفصلة البسيطة.مكونات عمل الخبز التركي
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة غير مكلفة حتى لا تكلف من يقوم به وهذه المكونات هي كما يلي:
- كوب من اللبن الدافئ.
- ٥ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ١٠ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتين صغيرتين من الملح.
- ١٠٠ جرام من الزبدة.
لتزيين الوجه
- حبة واحدة من البيض.
- قليل من حبة البركة.
يتم تحضير الخبز بعدة أنواع مختلفة على حسب إمكانيات كل شخص وهذه الطريقة في مقدرة الجميع وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بوضع الزبدة في إناء على النار حتى تذوب تماماً ثم نضيف عليها الحليب وبعد ذلك الماء ونتركهم على نار هادئة لمدة قليلة على النار حتى يسخن الخليط.
- نرفع الخليط من على النار ونضعه في المضرب الكهربائي لمدة ٥ دقائق على سرعة متوسطة مع إضافة كمية السكر المطلوبة.
- نخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك الضيق ثم نقلب به كمية الملح وملاعق الخميرة الفورية المحددة.
- نقلب هذه المكونات جيداً ونضعهم على خليط اللبن والزبدة.
- نعجن هذه المكونات لمدة ربع ساعة حتى تتجانس وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ٣٥ دقيقة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يرتاح العجين نعيد عجنها مرة أخرى.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى ٣ قطع متساوية.
- نضع كل قطعة في صينية ونفردها براحة اليد حتى تصل إلى سمك ١ سم.
- نقوم بعمل ثقوب صغيرة في العجينة حتى تكون على شكل مستطيلات.
- نخفق البيضة وندهن بها وجه الخبز ونرش عليها حبة البركة ونترك العجين يرتاح لمدة ٥ دقائق.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج.
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