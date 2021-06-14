طريقة عمل الخبز التركي المشهور: بطريقة جبارة لكل ست بيت شاطرة في المطبخ

يعد الخبز التركي من اروع المخبوزات التركية الهشة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، ولكل بلد وكل دولة لها طريقتها الخاصة بها ومكوناتها المعروفة، ويستخدم هذا الخبز في الإفطار وبين الوجبات ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، وهذا النوع من المخبوزات يتم تزينه بحبة البركة أو ما يسميها البعض بالحبة السوداء وذلك على حسب الرغبة، وهذه الطريقة غير أي طريقة حيث أنها تتميز بالسهولة والبساطة وقلة المجهود، وفي هذا الموضوع المختصر من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل الخبز التركي وطريقة تحضيره المفصلة البسيطة.

مكونات عمل الخبز التركي

يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة غير مكلفة حتى لا تكلف من يقوم به وهذه المكونات هي كما يلي:

كوب من اللبن الدافئ.

٥ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

١٠ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

١٠٠ جرام من الزبدة.

لتزيين الوجه

حبة واحدة من البيض.

قليل من حبة البركة.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير الخبز بعدة أنواع مختلفة على حسب إمكانيات كل شخص وهذه الطريقة في مقدرة الجميع وهي كما يلي: