أنجح وأسهل طريقة لصنع عجينة الكريب الأصلية في المنزل

الكريب يُعد أحد الدلائل على حدوث التبادل الثقافي بين الدول، فهو من أصل فرنسي، ولكنه كان يتم صنعه حلوًا فقط أي أنه من الحلويات، والمصريين هم من جعلوا الكريب أحد الٱكلات الحادقة، وذلك بعد انتقاله من فرنسا إلى باقي الدول القريبة من البحر المتوسط، فقد أدخلوا إليه الخضروات واللحوم ليصبح من الأطعمة سريعة التحضير التي يحبها الجميع.

طريقة صنع عجينة الكريب

عجينة الكريب تعتبر عجينة ثابتة لجميع أنواع الكريات سواء كانت حلوة، أو مالحة، فقط يمكن أن تضيفي القليل من الكاكاو الخام إذا كنتِ تصنعين كريبا مالحًا،

مكونات صنع عجينة الكريب

نحتاج لإعداد العجينة:

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزبدة المذوبة، أو الزيت.

كوب كبير من اللبن.

ڤانيليا لو كان الكريب حلوًا، وفلفل أسود لو كنتِ تصنعينه مالحًا.

2 بيضة كبيرة.

رشة سكر صغيرة، ولو كان الكريب حلوًا يمكن إضافة ملعقة كبيرة.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي به المكونات السائلة.

لا تنسي وضع الڤانيليا، أو الفلفل الأسود بمجرد وضع البيض.

اضربي المكونات معًا، ثم أضيفي السكر.

صُبي الخليط في وعاء مناسب.

ابدأي بوضع الدقيق تدريجيًا.

قلبي الدقيق برفق في اتجاه واحد فقط مع الحرص على التقليب الجيد منعًا لحدوث أي كتل في العجين.

في النهاية يجب أن يكون العجين الناتج سائلًا قليلًا، لأنه سيتم صبه بمقلاية الكريب.

احضري المقلاة، ثم ادهنيها بنقطة زيت فقط بالفرشة المخصصة لذلك.

ضعيها على النار حتى تصبح ساخنة.

ضعي القليل من عجينة الكريب وحركي المقلاة حتى تأخذ العجينة شكلها الدائري.

بمجرد أن تأخذ لونًا خفيفًا من الأسفل وتصبح متماسكة اقلبيها على الوجه الآخر.

اتركيها لحظات حتى تأخذ لونًا خفيفًا من الجانب الآخر.

ضعيها بطبق حتى تنتهي الكمية كلها.

جهزي حشوة الكريب التي تريدين وضعها.

ابدأي بوضعها بعيش الكريب ولفه.

ضعيه بالطاسة للتسوية.

طريقة صنع عجينة الكريب

الكريب من أشهي الأكلات وألذها سواء كان الكريب الحادق أو الكريب الحلو، تسعي الكثير من الأمهات الي تحضير الكريب في المنزل، حيث يحتوي الكريب مكونات طبيعية وغنية البروتين والمعادن اللازمة لبناء الجسم، ويعتبر البيض واللبن المكون الأساسي لعجينة الكريب، ويمكن لأي فرد تحضير عجينة الكريب بمكوناتها المتوفرة في كل منزل خلال دقائق.