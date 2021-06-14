طريقة عمل كفتة حسن باشا التركية بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

تعد كفتة حسن باشا التركية من أشهى الأكلات المعروفة في تركيا، وتتميز بشكلها الرائع وطعمها المميز، وهنا سوف نقدم طريقة مختلفة وشكل مختلف لتحضير كفتة حسن باشا التركية اللذيذة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة حسن باشا التركية بطعمها الرائع. مقادير عمل كفتة حسن باشا التركية مقادير عمل كفتة حسن باشا التركية تحتوي كفتة حسن باشا التركية على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل مفروم ناعم.

نصف كوب من القرشلة الجافة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ حبات من البطاطس المسلوق والمهروسة.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

حبة من البصل المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من رب الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة صلصة.

قطعة من الفحم للتدخين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير كفتة حسن باشا التركية هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- لتحضير الصوص نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت ونقلب فيه البصل حتى تذبل. نقوم بإضافة رب الطماطم وصلصة البندورة مع إضافة الماء والفلفل من الملح والفلفل الأسود ونتركها لتتسبك قليلا على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة تقريبا. نسكب الصلصة في طبق الفرن ونقوم بخلط مكونات الكفتة ونشكلها على هيئة فنجان ونرصها في طبق الفرن فوق الصلصة. نقوم بخلط البطاطا المهروسة بالجبنة ونضعها في كيس التزيين ونشكلها كالهرم فوق الكفتة ووضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة. بعد ذلك نقوم بتسخين الفحم كالجمر ونغطيه بورق القصدير ووضعها في صحن صغير في النصف ونضع عليها القليل من الزيت حتى تبدأ بالتدخين لتأخذ الرائحة. بعد مرور الوقت نخرج الفحم من الصينية ونقدمها بجانب الأرز وبالهنا والشفا. الوسوم

تعد كفتة حسن باشا التركية من أشهى الأكلات المعروفة في تركيا، وتتميز بشكلها الرائع وطعمها المميز، وهنا سوف نقدم طريقة مختلفة وشكل مختلف لتحضير كفتة حسن باشا التركية اللذيذة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة حسن باشا التركية بطعمها الرائع. مقادير عمل كفتة حسن باشا التركية مقادير عمل كفتة حسن باشا التركية تحتوي كفتة حسن باشا التركية على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل مفروم ناعم.

نصف كوب من القرشلة الجافة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ حبات من البطاطس المسلوق والمهروسة.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

حبة من البصل المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من رب الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة صلصة.

قطعة من الفحم للتدخين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير كفتة حسن باشا التركية هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- لتحضير الصوص نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت ونقلب فيه البصل حتى تذبل. نقوم بإضافة رب الطماطم وصلصة البندورة مع إضافة الماء والفلفل من الملح والفلفل الأسود ونتركها لتتسبك قليلا على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة تقريبا. نسكب الصلصة في طبق الفرن ونقوم بخلط مكونات الكفتة ونشكلها على هيئة فنجان ونرصها في طبق الفرن فوق الصلصة. نقوم بخلط البطاطا المهروسة بالجبنة ونضعها في كيس التزيين ونشكلها كالهرم فوق الكفتة ووضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة. بعد ذلك نقوم بتسخين الفحم كالجمر ونغطيه بورق القصدير ووضعها في صحن صغير في النصف ونضع عليها القليل من الزيت حتى تبدأ بالتدخين لتأخذ الرائحة. بعد مرور الوقت نخرج الفحم من الصينية ونقدمها بجانب الأرز وبالهنا والشفا.

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