طريقة عمل البسبوسة في البيت أحلى من بسبوسة المحلات بمكونات بسيطة بالفيديو

نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة، بسبوسة المحلات في البيت بخطوات سهلة لعمل أحلى بسبوسة يشكرك كل من يتناولها على طعمها الجيد، البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة لنا جميعاً ونسعى دائماً للحصول عليها من أفخم محلات الحلويات، لذلك نقدم لك طريقة عمل بسبوسة في البيت بالخطوات.

طريقة عمل البسبوسة

نقدم لك طريقة لعمل البسبوسة بطريقة ناجحة للحصول على بسبوسة غير معجنة وطرية وليست جافة، واليكم الطريقة السهلة للحصول على أجمل بسبوسة بمكونات متواجدة في كل بيت، لعمل طبق حلوة البسبوسة لكل أفراد الأسرة وتقديمه لأطفالك الذين سيعجبهم بلا شك وسيطلبون منك عملها مرة أخرى.

خطوات تحضر البسبوسة

نضع عدد اثنين كوب من السكر وعليهم اثنين كوب من الماء وعصير نصف ليمونة ونضعهم على النار حتى نحصل على القوام المطلوب.

نطفئ النار ونتركها تهدأ ثم نضع ملعقة سمن وملعقة ماء ورد.

لتحضير البسبوسة نحضر ثلاث أكواب من السميد الوسط ليس خشن ولا ناعم ونضع عليها كوب من السمن السائل.

نخلط السميد بالسمن جيداً حتى تختلط كل حبات السميد بالسمن.

نضيف كوب إلا ربع من السكر.

نضيف نصف كوب جوزهند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الزبادى.

نخلط كل المكونات مع بعضها البعض.

نضيف نصف كوب حليب سائل دافئ.

نضعها بالثلاجة لمدة عشرون دقيقة.

ندهن الصنية بالقليل من الزبدة ونضع عجينة البسبوسة ونوزعها بالتساوي على جميع الصنية.

نقطعها قبل أن نضعها في الفرن.

واليكم الفيديو يوضح الخطوات

نضع على كل قطعه حبة لوز أو نتركها دون مكسرات، نضعها في الفرن على نار وسط هادئة في الرف الوسط في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، بعد أن تأخذ لون ذهبي نفتح الشواية لتأخذ لون ذهبي من الوش، نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر أو شربات العسل ويكون درجة حرارته قليلة ونصب عليها وهي ساخنة حتى تمتص القطر، نغطيها ونتركها تبرد ونعيد على التقطيع مرة أخرى.