طريقة كريم النشا والارز تبييض وتفتيح البشرة 5 درجات وازاله التجاعيد والترهلات

طريقة كريم النشا والارز تبييض وتفتيح البشرة 5 درجات من المهم أن تحضر كل فتاة تركيبة أو وصفة لها من أجل الحفاظ على شبابها ونضارة وجهها، وذلك بسبب أن التجاعيد والخطوط الدقيقة أو مظهر الشيخوخة يبدأ في الظهور مع التقدم في العمر لذلك قومي باستخدام هذه الوصفة حتى تستعيدي إنتاج الكولاجين، وابتعدي عن حقن البوتوكس، فخليط النشا والأرز يعمل على تفتيح البشرة.

المكونات المستخدمة:

كوب أرز تم طبخه جيداً وطازج.

3 ملعقة قليلة من النشا.

إناء مصنوع من البلاستيك صغير الحجم.

كوب واحد من الحليب الكامل الدسم.

في الإناء المصنوع من البلاستيك، نخلط النشا ومعه ماء الارز والحليب بشكل جيد.

حتى يتم الحصول على مزيج من كل المكونات بحيث تكون متجانسة ومن الممكن يحدث هذا باستخدام الخلاط الكهربائي.

بعد هذه الخطوة كريم النشا والارز جاهز الآن لوضعه على البشرة لتفتيحه.

ولكن قبل وضعه قومي بغسل وجهك جيداُ، نقوم بعد ذلك بتطبيق هذا المزيج على الوجه والرقبة بالكامل.

ثم نتركه على الجلد لمجة 20 دقيقة على الأقل حتى يجف تمامًا على الجلد.

وبعد الانتهاء من وضع الكريم على البشرة للوقت المحدد نقوم بإزالته بغسل الوجه بالماء الدافئ .

حتى نحصل على النتيجة النهائية ومن فوائد هذا الكريم أنه يساعد هذا القناع على تجديد خلايا الجلد وإزالة الجلد الميت .

هذا الكريم يجب الاستمرار عليه على الأقل 3 مرة كل اسبوع لمدة 4 أسابيع على التوالي حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة وهي تفتيح لون البشرة والتخلص من الجلد الميت الموجود على البشرة ويتسبب في بهتان البشرة.

يمكن أن يعالج النشا الموجود في الأرز الكثير من مشاكل الجلد، مثل الالتهابات والآفات والإكزيما التي تعاني منها البشرة، فمن المستحسن أن يضع الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل بضعة أكواب من ماء الأرز في ماء الاستحمام لإزالة تلف الجلد والتهيج والعدوى.