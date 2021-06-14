اسرار الكوافيرات في صبغ الشعر باللون الاشقر الساحر وتغطيه الشيب نهائيا

اسرار الكوافيرات في صبغ الشعر باللون الاشقر يعتبر الشعر الأشقر من الألوان الجميلة التي تسعى إليها العديد من النساء لأنه يجعل وجهها متألقاً ومبهجاً، ويجعلها تبدو أنيقة وساحرة ومتألقة، وفي هذا المقال سنتعرف أكثر على طرق صبغ الشعر باللون الأشقر اللامع وأهم أنواعه وكذلك مزايا وعيوب صبغ الشعر الأشقر.

من الممكن استخدام تركيبة عصير الليمون لصبغ الشعر الأشقر المرغوب فيه، على الرغم من أنها قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكرر الصيغة عدة مرات للوصول إلى اللون المطلوب.

هذه الوصفة أهم ما يميزها أنها تغذي بصيلات الشعر بعمق وترطب بشكل فعال وتألق بشكل ملحوظ.

هذا بسبب استخدام مواد طبيعية آمنة تمامًا، يمكننا الحصول على اللون الاشقر من خلال الخطوات الست التالية:

اغلي نصف لتر من الماء الساخن وأضيفي 3 ملاعق كبيرة من الشاي إلى الماء.

أضف نصف كوب من عصير الليمون إلى الشاي، برجاء الانتظار بضع دقائق حتى يختلط معه ويصبح الشاي أغمق.

خذ زجاجة جافة ونظيفة ويتم وضعها في بخاخ، واسكب المحلول المحضر في الزجاجة.

كل الشعر والفروة والبصيلات يتم رشهم جيداً بالبخاخ، وقبل ذلك يمكن استخدام الكثير من الكريمات التي ترطب الشعر طبيعياً.

كذلك من طرق صبغ الشعر باللون الاشقر الجلوس في الشمس لمدة 2 ساعة أو 3 حتى يجف شعرك تمامًا، وفي نفس

الجلوس في الشمس لمدة 2 ساعة أو 3 حتى يجف شعرك تمامًا، وفي نفس الوقت، فإنه يحفز المبيّنات الموجودة على تفتيح شعرك، وانتبه لوضع واقي الشمس على جميع الوجه كله لحمايته.

في نهاية الامر بعد ما تم شطف الشعر، قومي بوضع بلسم أو زيت جوز الهند على الشعر وسواء زيت جوز الهند أو البلسم يساعدون على حماية الشعر والحفاظ على رطوبته للبصيلات كلها.

يوجد روتين هام للحفاظ على الشعر بعد الصبغه، من تلف وجفاف الشعر هيا بنا نتعرف علي أفضل طرق للحفاظ علي الشعر المصبوغ:-