مقشر موجود في كل بيت سيجعل بشرتك بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد

مقشر موجود في كل بيت سيجعل بشرتك بيضاء، تنفق الفتيات أموالا طائلة على شراء منتجات العناية بالبشرة، ومن أهم هذه المنتجات مقشرات البشرة، فكلنا نعلم مدى أهمية المواظبة على تقشير البشرة، وذلك لأن التقشير يفتح لون الجلد ويخلصه من الحبوب والجلد الميت، كما أنه يحسن من كفاءة أي مرطب يتم وضعه على البشرة، ولكن على الرغم من كل هذه الفوائد، إلا أنه لا داعي لشراء الكثير من المقشرات التجارية بعد اليوم، لأنه يمكن عمل مقشرات فعالة جداً وطبيعية في المنزل وإليكم بعض هذه الطرق:

مقشر موجود في كل بيت سيجعل بشرتك بيضاء

يتم الاعتماد على ماء الورد واللوز في هذه الطريقة، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من اللوز المطحون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على البشرة، ثم يتم فرك البشرة بلطف لمدة دقيقتين، وبعد مرور نصف ساعة نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بتجفيفها وترطيبها بمرطب قوي.

مقشر للوجه الجاف

نحتاج في هذه الطريقة إلى ربع كوب من زيت جوز الهند ونفس المقدار من السكر الأبيض الخشن الحبيبات، يتم خلطهم سوياً وبعدها يتم فرك البشرة بالخليط، وبعد ذلك نترك الخليط على البشرة ما يقارب الربع ساعة، وبعدها نغسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من آثار زيت جوز الهند.

افضل كريم مقشر ومبيض للوجة

نحتاج لعمل هذا المقشر إلى ملعقة كبيرة من السكر البني وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وربع كوب من زيت الزيتون، يتم خلطهم سوياً، وبعدها يتم فرك البشرة بالخليط جيداً، وبعد مرور حوالي عشر دقائق يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

نحتاج في هذه الطريقة إلى ثلاث ثمرات متوسطة من الفراولة وملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون وملعقة كبيرة من عصير الليمون، يتم خلطهم سوياً في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء البارد.

كريمات تقشير البشرة الدهنية

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الماء، يتم خلطهم سوياً، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة ونفركه لمدة دقيقتين، وبعد مرو عشر دقائق يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يمكنك تقشير البشره عن طريق استخدام مقشر الأرز والعسل، في البداية قومي بوضع القليل من الأرز في الماء لمدة يوم، ثم بعد ذلك قومي بتجفيف الأرز ثم قومي بطحنة، بعد طحن الأرز قومي بوضع ملعقة كبيرة من العسل الابيض وملعقة من الحليب وقومي بمزج المكونات جيداً ثم بعد ذلك قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركية لمدة ربع ساعة ثم قومي بفرك البشرة، واغسليها بالماء الفاتر.