دهنه من النشا وزيت الزيتون علي شعرك الخشن أقوي كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه

دهنه من النشا وزيت الزيتون علي شعرك الخشن من اكثر الاشياء المفيدة التي تساعد على فرد الشعر المجعد التي يسعى عدد كبير من الفتيات عندما يوجد تموجات تتواجد في الشعر، ولكنه يبحثون أيضا على وصفة سهلة وسريعة من خلال أن نتخلص من الشعر المجعد والخشن، ولكن بدلا من استخدامك عزيزاتي لبعض الكريمات أو السيرم الغير طبيعي والتي تؤثر على فروة الرأس فيما بعد سوف نتمكن اليوم من تحضير بعض الوصفات السهلة والسريعة المستخلصة من زيت الزيتون الذي يساعد على ترطيب وتطويل الشعر والنشا التي تعمل على تنعيم وفرد الشعر كل هذا سوف نجد داخل منزله فلا يوجد أي تكلفة في هذه الوصفات.

نقدم لكي اليوم أفضل الوصفات الفعالة للحصول علي شعر ناعم حرير بطرق طبيعية فعاله:-

المكونات :-

ربع كوب من النشا الابيض

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين من العسل النحل.

اولا يمكنك استخدام عسل النحل، مع زيت الزيتون

ونخلطهم جيدا ثم نضيفها على زيت الزيتون.

نبدأ بخلط المكونات جيدا وناخذ كل خصلة على حده ونضع على هذا الماسك باستخدام فرشاة الماسكات.

بعد ذلك نقوم بتنشيط هذه الخصلة من الشعر.

ونبدأ بلفها باستخدام البنس.

وقم بتكرار هذه الخطوة عند انتهاء جميع خصلات الشعر.

قومي بارتداء قبعة الاستحمام انتظري خمس ساعات.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا وسوف نلاحظ الفرق في أول استخدام لهذه الوصفة.

ولكن لا تتوقفي عن ذلك ولكن قومي بتكرار هذه الوصفة اكثر من مره لكي تحصلي على التي ترغبي فيها من نعومة الشعر ولمعانه

طريقه التحضير

المكونات :-

خمس ملاعق من النشا الابيض.

خمس ملاعق من لبن.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز المر.

خلطات فرد الشعر أولا يجب أن تقومي بتحضير وعاء عميق نضع في النشا .

ثم ضيفي القهوة الداكنة مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ثم ضيفي ايضا زيت اللوز المر.

و خلط المكونات جيدا و ابداء بتطبيق هذا الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف

انتظري لمدة ثلاث ساعات وسوف تلاحظين النتائج المتميزة من فرد الشعر المجعد

طريقه التحضير