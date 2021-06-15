طريقة عمل الميلك شيك بجميع أنواعه في البيت في 5 دقائق زي الكافيهات

طريقة عمل الميلك شيك بجميع أنواعه في البيت بطريقة بسيطة وسهلة زي المحلات والكافيهات وبدون تكلفة وبطريقة صحية، الميلك شيك يعد من أشهر المشروبات المثلجة التي يحبها الجميع سواء كان صغار أو كبار، يمكنك عمل الميلك شيك بكذا وصفة جديدة ومختلفة كما يمكن أعداده بأي نوع من الفواكه أو أي نوع شكولاته أو فانيليا.

طريقة عمل الميلك شيك

هناك الكثير من أنواع الميلك شيك التي يحب تناولها الجميع ويقبل علي شرائها أو عملها في المنزل، لذلك سوف نتعرف علي وصفات لعمل الميلك شيك بالنوتيلا والفراولة وأنواع أخري.

ميلك شيك النوتيلا

المكونات

كوب من الحليب الطازج

ست ملاعق كبيرة من أيس كريم الفانيليا

ثلاثة ملاعق كبيرة من النوتيلا

ست قطع من مكعبات الثلج

طريقة التحضير

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب والأيس كريم الفانيليا والنوتيلا مع ثلاث مكعبات من الثلج.

قومي بخلط جميع المكونات الموجودة في الخلاط جيدا مع بعضهم البعض لمدة دقتين.

صبي الميلك الشيك في أكواب وضعي فيها قطع الثلج مع تزينيها ببعض النوتيلا وقدميها.

ميلك شيك الفراولة

المكونات

كوبين من الفراولة المقطعة

ملعقتين كبيرتين من أيس كريم الفراولة

كوب من الحليب الطازج

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف

ملعقتين كبيرتين من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة الإعداد

ضعي كل من قطع الفراولة والسكر في الخلاط الكهربائي واخلطيهم مع بعضهم.

قومي بإضافة الحليب السائل والمجفف والفانيليا والأيس كريم مع خليط الفراولة.

اخلطي جميع المكونات التي وضعنها في الخلاط مع بعضها جيدا حتي تصبح قوامها سائل.

قومي بصب الميلك شيك في الأكواب مع وضع قطع الثلج فيها وقدميه.

أيس شيكن وايت موكا

المكونات

ربع كوب من الماء البارد

كوب من الحليب الطازج

ملعقة كبيرة من النسكافية

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب المكثف

اربعه مكعبات من الثلج

طريقة التحضير

احضري كوب وضعي فيه النسكافية مع الماء وقومي بتذويبهم جيدا مع بعضهم.

جهزي كوب أخر وضعي فيه الحليب المكثف مع صب خليط النسكافية فيه ببطء بدون تقليبهم.

قومي بعد ذلك بوضع الحليب وأيضا مكعبات الثلج والفانيليا مع الخليط السابق وقلبيهم ببعضهم جيدا ثم قدميه.

نكون هكذا قدمنا لكم طريقة عمل الميلك شيك بالنوتيلا وأيضا طريقة عمل أيس شيكن وايت موكا في البيت بطرق سهلة وسريعة.