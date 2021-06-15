أقوي كريم من الصيدلية بديل الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف

كريم من الصيدلية بديل الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر عزيزتي التي تعاني من الشعر المجعد أو التي يوجد بها خشونة، وتتعاملي معه بالصعوبة أثناء التمشيط، ويمكنك أيضا أن تقومي في اللجوء إلى بعض منتجات التصفيف التي تكون غنيه بالمواد الضارة أو استخدام جل بعض ادوات الحرارة متعددة كل هذه العوامل قد تساعد أيضا على تصفيف الشعر وتساقطه ولكن ينبغي أيضا أن نقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تتخلص من خلالها على الشعر المجهد والتي يوجد فيه تجاعيد عديدة، كل ما عليكي يا عزيزتي أن تتبعي الكنز السحري التي سوف نتحدث عنه المكون من كريم البانثينول الفعال فى تنعيم الشعر وترطيبه. كريم من الصيدلية بديل الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر المكونات: ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الروزماري.

ملعقة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة من نخاع انثى الجمل. طريقه تحضير الوصفة اولا قومي بخلط جميع المكونات من زيت جوز الهند وزيت الروزماري، وزيت الخروع وكريم البانثينول، ونخاع انثى الجمل.

اخلطيهم جيدا ثم قومي باضافة هذا الماسك على الشعرانتظر يا عزيزتي لمدة ساعتين قومي بغسيل شعر جيدا.

وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام هذه الوصفة أن الشعر أصبح انسيابي كالحرير. الحليب وكريم البانثينول : المكونات : بيضة واحدة.

ملعقتين من كريم البانثينول.

نصف كوب من الحليب. طريقه التحضير اولا قومي بإضافة مع كريم البانثينول ثم اضافة الحليب اخلطي هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بارتداء قبعة الاستحمام انتظر لمدة ثلاث ساعات.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا من هذه الوصفه قد تقرر اكثر من مره في الاسبوع.

لكي نحصل على النتائج المتميزة من فرد الشعر ونعومته.

الحليب يساعد على فرد الشعر ونعومته لا يحتوي على عدد كبير من البروتينات والفيتامينات.

البانثينول يساعد على ترطيب الشعر والتخلص من الخشونة التي تتواجد.

كريم البانثينول هو من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر يستخدم في بعض الوصفات الطبيعية. الوسوم

كريم من الصيدلية بديل الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر عزيزتي التي تعاني من الشعر المجعد أو التي يوجد بها خشونة، وتتعاملي معه بالصعوبة أثناء التمشيط، ويمكنك أيضا أن تقومي في اللجوء إلى بعض منتجات التصفيف التي تكون غنيه بالمواد الضارة أو استخدام جل بعض ادوات الحرارة متعددة كل هذه العوامل قد تساعد أيضا على تصفيف الشعر وتساقطه ولكن ينبغي أيضا أن نقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تتخلص من خلالها على الشعر المجهد والتي يوجد فيه تجاعيد عديدة، كل ما عليكي يا عزيزتي أن تتبعي الكنز السحري التي سوف نتحدث عنه المكون من كريم البانثينول الفعال فى تنعيم الشعر وترطيبه. كريم من الصيدلية بديل الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر المكونات: ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الروزماري.

ملعقة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة من نخاع انثى الجمل. طريقه تحضير الوصفة اولا قومي بخلط جميع المكونات من زيت جوز الهند وزيت الروزماري، وزيت الخروع وكريم البانثينول، ونخاع انثى الجمل.

اخلطيهم جيدا ثم قومي باضافة هذا الماسك على الشعرانتظر يا عزيزتي لمدة ساعتين قومي بغسيل شعر جيدا.

وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام هذه الوصفة أن الشعر أصبح انسيابي كالحرير. الحليب وكريم البانثينول : المكونات : بيضة واحدة.

ملعقتين من كريم البانثينول.

نصف كوب من الحليب. طريقه التحضير اولا قومي بإضافة مع كريم البانثينول ثم اضافة الحليب اخلطي هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بارتداء قبعة الاستحمام انتظر لمدة ثلاث ساعات.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا من هذه الوصفه قد تقرر اكثر من مره في الاسبوع.

لكي نحصل على النتائج المتميزة من فرد الشعر ونعومته.

الحليب يساعد على فرد الشعر ونعومته لا يحتوي على عدد كبير من البروتينات والفيتامينات.

البانثينول يساعد على ترطيب الشعر والتخلص من الخشونة التي تتواجد.

كريم البانثينول هو من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر يستخدم في بعض الوصفات الطبيعية.

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