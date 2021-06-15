بدون حناء ولا أوكسجين الوصفة الهندية الخطيرة لصبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية ومقوية للشعر

صبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية، ترغب مجموعة كبيرة من السيدات في تغيير مظهرهم لذلك تلجأن إلى تغيير لون الشعر وذلك باستخدام الصبغات، ولكن تبحثن عن طرق غير مكلفة وطبيعية لإتمام تلك العملية لذلك إليكم بعض الوصفات بمواد طبيعية غير مكلفة وكذلك لا تضر بفروة الرأس أو الشعر. الوصفة الهندية الخطيرة لصبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية الوصفة الهندية الخطيرة لصبغ الشعر باللون البنى بمكونات طبيعية المكونات مقدار يتناسب مع طول الشعر من بودرة القهوة العضوية. ملعقة ونصف كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. مقدار مناسب من الماء. طريقة التحضير في إناء نظيف ضعي كل من القهوة العضوية وزيت الخروع وزيت جوز الهند. قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس بشكل كامل. ابدئي في سكب الماء بشكل تدريجي وقلبي إلى أن تحصلي على عجينة طرية ولينة. اعملي على تسخين الوصفة لمدة 15 ثانية عن طريق وضعها داخل الميكروويف. مشطي الشعر بواسطة مشط خشبي وذلك لإزالة أي تشابك ثم قسمية إلى جزئين وثبتيه بملاقيط الشعر. استخدمي الفرشاة المخصصة للصبغة ثم ضعي الخليط على الشعر بالكامل واعملي على تغطيته بواسطة قبعة الاستحمام. تترك الصبغة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم اغسلي الشعر جيدا باستخدام البلسم والشامبو المناسب مع نوع الشعر. صبغ الشعر باللون البني المكونات عبوة صبغة بنية اللون اناء بلاستيك. قبعة استحمام. مشط. قفازات بلاستيك. طريقة التحضير احضري إناء بلاستيك وضعي به مكونات عبوة الصبغة بالإضافة إلى السائل الأكسجيني المتواجد داخل العبوة وقلبي بشكل جيد. قسمي الشعر إلى أجزاء متساوية وطبقي الصبغة من بداية الجذور وحتى نهاية الأطراف. استخدمي قبعة استحمام من أجل تغطية الشعر. اتركي الصبغة لمدة ساعة كاملة ثم ابدئي في التخلص من الصبغة وذلك من خلال غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

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