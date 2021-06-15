طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة البارد بدون فرن سهل وسريع

طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة ، من ألذ التحليات سريعة التحضير هو السويسرول البارد، اليوم نقدم لكم وصفة جديدة لتحضير السويسرول بالشوكولاتة بدون فرن، حيث المتعارف عن تحضير السويسرول هو خبز كيك السويسرول بالشوكولاتة، ولكن هذه الوصفة ستعتمد علي البسكويت، سهل وسريع وبمكونات بسيطة، ستنال إعجاب أطفالك وأسرتك، ولن تتوقفي عن إعداد طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة.

طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة البارد

يتكون السويسرول بالشوكولاتة البارد في وصفتنا اليوم من طبقتين طبقة البسكويت الباردة، وحشوة الكريمة اللذيذة وإليك بالتفصيل مكونات السويسرول بالشوكولاتة.

250 جرام بسكويت سادة.

100 جرام شوكولاتة ن النوع المفضل لديك.

1/2 كوب سكر باودر.

100 جرام مكسرات.

كوب حليب دافئ.

قدمنا سابقاً وصفة كيكة المج في الميكرويف في دقيقة واحدة تعدين أفضل وأسرع كيكة بالشوكولاتة.

نقوم أولاً بطحن البسكويت والمكسرات حتى يصبح قوام باودر ناعم وضعيهم في طبق ، وأضيفي السكر الباودر ، واخلطي جميع المكونات الجافة معاً ، ثم أضيفي 1/2 كوب الحليب الدافئ ورشة من الفانيليا والشوكولاتة المذابة ، حتي تتماسك كل المكونات معاً حتى تحصلي علي قوام عجينة الكوكيز .

وأضيفي السكر الباودر واخلطي جميع المكونات الجافة معاً ثم أضيفي 1/2 كوب الحليب الدافئ ورشة من الفانيليا والشوكولاتة المذابة حتي تتماسك كل المكونات معاً حتى تحصلي علي قوام . قومي بفرد عجينة السويسرول بالشوكولاتة بين طبقتين من ورق الزبدة وهذه خطوة هامة في عمل السويسرول بالشوكولاتة حتى يصبح سمك السويسرول بالشوكولاتة رفيع، وقومي بإزالة الزوائد من الأطراف، حتي يسهل لفها ونقوم بتحضير كريمة الحشوة .

1/2 كوب سكر بودرة. 3/2 كوب زبدة طرية. 2 ملعقة كبيرة حليب. رشة فانيليا. جوز هند حسب الرغبة.

تحضير السويسرولحشوة كريمة السويسرول

إليك طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه البارد بدون فرن سريع التحضير.

في وعاء أضيفي السكر الباودر ، والزبدة ، والحليب ، والفانيليا ، وقومي بخلطها بالمضرب الكهربائي ، ثم أضيفي إليها جوز الهند ، ثم قومي بتقليب المكونات معاً .

والزبدة والحليب والفانيليا وقومي بخلطها بالمضرب الكهربائي ثم أضيفي إليها جوز الهند ثم قومي بتقليب المكونات معاً . قومي بفرد طبقة من الكريمة علي عجينة السويسرول بالشوكولاتة، وقومي بتسويتها ، ثم قومي بلف السويسرول رول باستخدام ورقة الزبدة التي تم الفرد عليها في القاع ، ثم أدخلي السويسرول بالشوكولاتة إلي الثلاجة يتماسك.

وقومي بتسويتها ثم قومي بلف رول باستخدام ورقة الزبدة التي تم الفرد عليها في القاع ثم أدخلي إلي الثلاجة يتماسك. وبعد أن يتماسك قومي بإخراجه وتقطيعه دوائر، ويقدم السويسرول بالشوكولاتة بارد، وبذلك أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة.

خطوات لف السويسرول بالشوكولاتة