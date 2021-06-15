طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الطري بخطوات سهلة

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، يعتبر الفطير من أقدم وأعرق الأكلات الشهيرة في جمهورية مصر العربية. ويتم تحضيره وتقديمه في المناسبات والعزائم العائلية بالإضافة إلى ذلك فهو وجبة مكتملة بجانب العسل والجبن والقشطة. وتتعدد وتختلف طرق تحضير الفطير ففي القرى يتم عمله بالسمن الفلاحي الشهي وفي المدن يتم عمله بالزبدة ومع اختلاف الطرق سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة فتابعونا عبر موقع ثقفني.

الفطير المشلتت الفلاحي

الفطير الفلاحي من الوجبات المناسبة في فترة الصبح فيتم إعداده للأسرة مع الجبن أو يقدم سادة مع كوب الشاي الساخن. ويتم تخضيره من الدقيق الأبيض وبعض المكوّنات المتوفرة في مطبخك وسوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالخطوات.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

نصف كوب زبدة طرية أو نصف كوب سمن بلدي

كوب ونصف ماء

ملعقة كبيرة سكر

رشة صغيرة من الملح

في بولة عميقة يتم خلط كلاً من الدقيق مع الملح والسكر ونضيف الماء بالتدريج حتي يتم عجن العجينة برفق.

نبدأ في عجن الفطير بالأيدي حتي نحصل على القوام المطلوب وهو عجينة ناعمة وطرية ولا يتم لصقها في الأيدي ونقطعها كور متساوية ونتركها ترتاح شوية

بعد ذلك نأخذ كورة ويتم فردها بالزبدة ونرققها على قد ما نقدر حتي تبقى شفافة ونقفلها ظرف ونضيف لها سمنة ونتركها جانباً

خذي كرة ثانية ويتم فردها مثل الفطيرة السابقة بالزبدة ويتم وضعها في منتصف الفطيرة الاولي التي تم عملها ظرف. ويتم فردهم فوق بعض مع ترقيق الفطيرة براحة يدك ويتم غلقهم ثانية على شكل ظرف وتركها جانباً

ونأخذ الكورة الثالثة ويتم عملها مثل السابق ونأخذ الظرف في المنتصف ونفتحه ونفرده عليها ونقفلهم مع بعض ظرف ونتركها جانباً

وكذلك الكورة الرابعة يتم عملها مثل السابق وبعد وضع الاربع فطيرات داخل بعضهما البعض

ويتم تشكلها على هيئة ظرف ثم يتم وضعها في صينية مناسبة مدهونة بالزبدة ويتم فردها بحيث تملا الصينية كلها

ونأخذ اخر كورة ويتم فردها بالزبدة ونصعها على الفطيرة ويتم غلق الأطراف من تحت الفطيرة ونفردها مرة آخري في الصينية

ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 200 الى تمام النضج وتزين بالسكر البودرة او يتم تقديمها مع الجبن والعسل وبذلك نكون انتهينا من عمل الفطير المشلتت الفلاحي وبالهنا والشفا.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحيطريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي