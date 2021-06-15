أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بمكون موجود في كل بيت

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد، تسعي الكثير من السيدات لحل مشاكل الشعر والحصول على شعر ناعم وجميل، فأكثر من يعانوا من مشاكل الشعر أصحاب الشعر الخشن والمجعد فيبحثوا عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر ناعم، لأن الشعر الخشن يسبب لهم الضيق والإخراج، فيسعوا للإيجاد حلول باستخدام مواد طبيعية تفيد الشعر بدل من استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه من أول استعمال

وصفة حليب جوز الهند

المكونات

كمية مناسبة من حليب جوز الهند.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون، وقومي بتوزيعة على جميع أجزاء الشعر، وعليك ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيداً، يجب عليك تكرار لوصفة مرة أسبوعياً لكي تحصلي على نتائج فعالة.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال

وصفة جل الصبار

المكونات

جل الصبار أو الألوفيرا.

زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستعمال

أن هذه المكونات مفيدة جداً للشعر وتساعد في فرد الشعر الخشن وترطيبه، كل ما عليك أن تقومي بمزج المكونات مع بعضها البعض، وتوزيع الخليط على الشعر وتركة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسلة، عليك تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع حتي تشعري بالفرق.

كيراتين طبيعي في المنزل من صنع يدك لشعر كالحرير

وصفة خل التفاح

المكونات

كمية مناسبة من خل التفاح.

كمية من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بمزج خل التفاح مع الماء لتخفيفه، قومي بشطف الشعر بالمزيج للحصول على شعر ناعم، ولكن لا يجب استخدام هذه الوصفة بشكل يومي حتي لا تسبب أي أضرار للشعر.

وصفة الموز لتنعيم الشعر الخشن

المكونات

موز مهروس.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات الموز مع زيت جوز الهند، قومي بتوزيعة على شعرك من الجذور وحتي الأطراف للحصول على شعر ناعم، ثم قومي بغسل شعرك وبالاستمرار في هذه الوصفة ستشعري بالفرق في شعرك وستتخلصي من الشعر الخشن والمجعد للابد من خلال الوصفات الطبيعية الأمنة.