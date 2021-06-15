طريقة عمل الجيلي بقطع الفاكهة المتنوعة بطعم خرافي

طريقة عمل الجيلي بقطع الفاكهة الجيلي يأكل في فصل الصيف ليذوب حرارته الشديدة الأطفال تحديدا يعشق تناوله لسهولة هضمه وبلعه ويتبادلون في طلبه بيه وبين الأيس كريم لشرائهم من خارج المنزل ومن الأفضل لكل سيدة وربة منزل تحضيره لهم في المنزل بطريقة امنه وصحيه نظرآ للظروف التي تمر بها جميع البلاد من مرض كيوفيد.

طريقة عمل الجيلي

تحرص معظم الأمهات على تفريز بعض الفواكهة لأستخدامها في أغراض كثيرة منها لتزين الكيكات والتورته، سلطة فواكهة، أيس كريم، العصائر، الجيلي، المربي.

طريقة عمل جيلي الفراولة بقطع الفراولة

المكونات

علبتان جيلي فراولة.

ربع كيلو فراولة مقطع مكعبات صغيرة.

كوبان ماء ساخن.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

للتزين أختياري كريم شانتية.

كوب لبن مثلج ماء مثلج.

سكر بودر.

لون طعام أحمر.

شوكولاته اوربو.

صوص الشوكولاته.

كيس حلواني.

طريقة التحضير

نحضر حلة متوسطة.

نضيف كوبان ماء ساخن.

نفرغ محتويات علبتان الجيلي.

نضيف ثلاث ملاعق سكر.

نقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما.

نتركها على النار حتى تغلي وترفع.

نحضر أكواب مناسبة.

نصب الجيلي ونتركه يبرد قليلا.

نضيف قطع الفراولة.

نضع في الثلاجة لمدة تتراوح بيت ساعتين إلى ثلاث ساعات.

تحضر الكريم شانتيه

نفرغ محتويات كيس الكريم شانتيه في طبق عميق عالي الجدران.

نضيف السكر البودره ونقلبهم جيدا.

نضيف اللبن المثلج.

نحرك المكونات بالمدرب الكهربائي.

نضيف بالتدريج الماء المثلج.

نضع لون الطعام الصحي.

نستمر في الخفق على الهادي.

حتي نحصل على القوام المطلوب.

نضعه في الثلاجة لمده ساعة.

طريقة تزين الجيلي

نخرج الجيلي من الثلاجة.

نضع الكريم شانته في كيس حلواني.

تزين الأكواب بالكريم شانتيه وصوص الشوكولاتة.

نضع قطعة من بسكوت الاوربو.

ويقدم ساقع.

طريقة عمل جيلي الموز بقطع الموز

المكونات

أكياس جيلي حسب رغبتك.

موز مقطع حلقات سميكة.

سكر حسب عدد الأكياس.

لكل علبه ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ماء مغلي لكل كيس كوب ماء مغلي.

صوص شوكولاتة سائله للتزين إختياري.

طريقة التحضير

نفرغ محتويات أكياس الجيلي في طبق عميق.

نضع السكر، والماء المغلي. يقلل جيدا حتي يذوب السكر.

ويفرع على النار لمده دقيقة حتى يغلي.

نضع حلقات الموز في قاع جميع الأكواب.

يترك قليلا ليبرد.

يصب في أكواب أو بولات الأيس كريم.

نتركه في الثلاجة لمدة ساعتان على الأقل.

عند التقديم يزين بصوص الشوكولاته السائلة.

طريقة عمل جيلي المانجو بقطع المانجو

المكونات

ثلاث أكياس من جيلي المانجو.

خمس ملاعق كبيرة سكر.

ثلاث أكواب كبيرة ماء ساخن.

ثلاث حبات مانجو مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير